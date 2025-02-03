Трамп пошел на мировое соглашение: сколько заплатит Meta за блокировку страницы в Facebook

Компания Meta, которой принадлежит бренд Facebook, согласилась на мировое соглашение, по условиям которого выплатит президенту США Дональду Трампу 25 миллионов долларов. Эти средства будут выплачены для мирного разрешения судебного спора, который касался бана политика в социальных сетях после штурма Капитолия в 2021 году.

Фото портал "Комментарии"

Иск был одной из тем, которые Трамп и руководитель Meta Марк Цукерберг обсуждали во время встреч после победы республиканца на выборах, пишет "Левый берег".

Отмечается, что по версии Трампа, в Facebook применили к нему незаконную цензуру.

В конце концов, стороны договорились прекратить дело в обмен на денежную компенсацию политику. Дональд Трамп обещает использовать 22 миллиона долларов на обустройство своей будущей президентской библиотеки, а остальные пойдут на выплату судебных издержек.

Долгое время президент США критиковал Facebook и даже называл соцсеть "врагом народа". При этом в последнее время демонстрирует приверженность Марку Цукербергу и его бизнесу.

Компания Мета не признает вину, пишет издание BBC. Отмечается, что в июле 2024 года Meta сняла окончательные ограничения по аккаунтам Трампа в Facebook и Instagram накануне выборов президента США.

Напомним, что президент США Дональд Трамп, как писал портал "Комментарии", в очередной раз заявил о намерении завершить войну в Украине. Для достижения этого он сообщил, что ведет "очень серьезные разговоры" с Россией.

Президент США еще раз подчеркнул, что эта война не началась бы, будь он президентом. Трамп очертил только направление переговоров, не уточнив детали.



