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Трамп пошел на невиданный шантаж Зеленского по военной помощи Украины

Дональд Трамп использует поставки оружия в качестве инструмента шантажа, пытаясь заставить Зеленского покинуть пост президента и организовать выборы в Украине.

сегодня, 14:45
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Клименко Елена

США не планируют возобновлять поставки помощи Украине, пока президент Владимир Зеленский не уйдет в отставку. Об этом пишет издание BILD.

Трамп пошел на невиданный шантаж Зеленского по военной помощи Украины

Фото: из открытых источников

Отмечается, что Дональд Трамп использует поставки оружия как инструмента шантажа, пытаясь заставить Зеленского покинуть пост президента и организовать выборы в Украине.

В статье также упоминается, что Politico ранее сообщал о встречах американских чиновников с политическими оппонентами Зеленского, такими как Юлия Тимошенко и Петр Порошенко, для обсуждения возможности проведения выборов.

Политолог Томас Егер в интервью BILD предположил, что Трамп хочет отомстить Зеленскому за его отказ предоставить компромат на Хантера Байдена в 2020 году. Кроме того, Путин, вероятно, недоволен Зеленским, который уже более трех лет бросает ему вызов в войне.

"Я считаю, что Сергей Лавров, министр иностранных дел России, сказал на встрече с Марком Рубио три недели назад: "С Зеленским ничего не выйдет!", — отмечает Егерь.

Он также предупреждает, что организовать новые выборы в Украине будет сложно, что станет прекрасной возможностью для Путина манипулировать их результатами.

NBC News сообщало, что соглашения о полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом не будет достаточно для возобновления помощи и обмена разведывательными данными с Украиной. Трамп хочет увидеть от президента Зеленского готовность идти на территориальные уступки. Кроме того, он ожидает от него определенных шагов по проведению выборов в Украине.

Другие СМИ сообщают, что Украина на переговорах в Саудовской Аравии попытается убедить США возобновить военную и разведывательную поддержку, в частности, предлагая частичное прекращение огня с Россией как часть соглашения.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп считает, что ни у России, ни у Украины нет никаких выгодных позиций, и обеим странам необходимо заключить мирное соглашение. Такое мнение он высказал в комментарии журналистам Forbes.



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Источник: https://www.bild.de/adblockwall.html
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