Трамп пошел на уступки Путину в еще одном вопросе: о чем идет речь

Американский президент Дональд Трамп начал активную работу по прекращению российско-украинской войны. Президент США формирует собственную команду для участия в переговорном процессе, однако пока не уточнил, присоединится ли к ней Кит Келлог.

Дональд Трамп

Среди представителей, которые будут вести переговоры по прекращению боевых действий, Трамп назвал Марко Рубио, Майка Волца и Стива Виткоффа. В то же время, имя спецпредставителя США по вопросам России и Украины пока не озвучено. При этом, как отметил в эфире 24 канала, политолог Игорь Чаленко Кит Келлог может быть нежелательной фигурой для Кремля из-за своей жесткой риторики в отношении России и открытой поддержки Украины. Вероятно, именно это причина его отсутствия в списке главных переговорщиков.

По его словам, большое внимание привлек факт, что Стив Виткофф провел длительную личную встречу с Владимиром Путиным, которая длилась три с половиной часа. Это свидетельствует о том, что контакт между Кремлем и американской делегацией уже налажен.

Чаленко говорит, что стратегия Трампа может предусматривать распределение ролей: Келлог будет работать на европейском направлении, посещая Украину и столицы стран Запада для выяснения их переговорных позиций, тогда как Виткофф будет налаживать коммуникацию с Москвой.

По мнению политолога, такой подход значительно ограничивает влияние Келлога как спецпредставителя, ведь он упускает возможность активно влиять на процесс переговоров. В то же время, его миссия продолжается – Трамп не отменял соответствующего указа, и Келлог будет продолжать дипломатические визиты в европейские страны, чтобы оценить их видение завершения войны.

"К сожалению, на этом миссия Келлога, вероятно, завершится. Это будет тот стартовый момент, по которому дальше будет работать Трамп и назначена им делегация", – предположил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина советуют разорвать отношения с США.



