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Трамп послал Путину очень четкий сигнал: что ему предложил

После позорного поражения РФ в Сирии Трамп предложил Путину начать договариваться

сегодня, 11:04 comments1760
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Ткачик Олеся

Новоизбранный президент США Дональд Трамп высказался по поводу наступления повстанцев в Сирии, сделав прозрачный намек диктатору Владимиру Путину о необходимости завершения его военных авантюр. При этом, как отметил в эфире 24 канала политолог Владимир Фесенко, Трамп доволен тем, как события разворачиваются в Сирии, где позиции России постепенно слабеют. По его словам, американский лидер дает понять Кремлю, что лучше остановиться.

Трамп послал Путину очень четкий сигнал: что ему предложил

Дональд Трамп

"Думаю, что Трамп будет выжидать удачного момента, чтобы не Путин диктовал условия предстоящих переговоров, а Соединенные Штаты. Сейчас Трамп аккуратно показывает Путину, что "ты проигрываешь, ты теряешь. Поэтому лучше прекращать войну и договариваться со мной", – считает Фесенко.

Эксперт также подчеркнул, что ситуация в Сирии свидетельствует о несостоятельности России одновременно вести войны на нескольких фронтах. При усилении давления и увеличении военной поддержки Украины Россия может столкнуться с новыми проблемами, в частности в украинском направлении.

Напомним, после трехсторонней встречи между Макроном, Зеленским и Трампом американский президент призвал Украину и Россию немедленно прекратить боевые действия и перейти к переговорам. В то же время Владимир Зеленский отметил, что мир невозможно обеспечить только подписанием бумаг – нужны реальные гарантии.

Также портал "Комментарии" рассказывал , что вся интрига с предстоящими переговорами между Россией и Украиной, на которых будет настаивать президент США Дональд Трамп, сводится к одному простому вопросу: отступит ли Россия хоть на шаг от публично заявленной стартовой переговорной позиции.




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Источник: https://24tv.ua/mirni-peregovori-pro-shho-svidchit-nova-zayava-trampa_n2703081
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