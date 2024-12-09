Трамп послал Путину очень четкий сигнал: что ему предложил

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Ткачик Олеся
Новоизбранный президент США Дональд Трамп высказался по поводу наступления повстанцев в Сирии, сделав прозрачный намек диктатору Владимиру Путину о необходимости завершения его военных авантюр. При этом, как отметил в эфире 24 канала политолог Владимир Фесенко, Трамп доволен тем, как события разворачиваются в Сирии, где позиции России постепенно слабеют. По его словам, американский лидер дает понять Кремлю, что лучше остановиться.
Дональд Трамп
Эксперт также подчеркнул, что ситуация в Сирии свидетельствует о несостоятельности России одновременно вести войны на нескольких фронтах. При усилении давления и увеличении военной поддержки Украины Россия может столкнуться с новыми проблемами, в частности в украинском направлении.
Напомним, после трехсторонней встречи между Макроном, Зеленским и Трампом американский президент призвал Украину и Россию немедленно прекратить боевые действия и перейти к переговорам. В то же время Владимир Зеленский отметил, что мир невозможно обеспечить только подписанием бумаг – нужны реальные гарантии.
Также портал "Комментарии" рассказывал , что вся интрига с предстоящими переговорами между Россией и Украиной, на которых будет настаивать президент США Дональд Трамп, сводится к одному простому вопросу: отступит ли Россия хоть на шаг от публично заявленной стартовой переговорной позиции.
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