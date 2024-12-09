Трамп послал Путину очень четкий сигнал: что ему предложил

Новоизбранный президент США Дональд Трамп высказался по поводу наступления повстанцев в Сирии, сделав прозрачный намек диктатору Владимиру Путину о необходимости завершения его военных авантюр. При этом, как отметил в эфире 24 канала политолог Владимир Фесенко, Трамп доволен тем, как события разворачиваются в Сирии, где позиции России постепенно слабеют. По его словам, американский лидер дает понять Кремлю, что лучше остановиться.

Дональд Трамп

"Думаю, что Трамп будет выжидать удачного момента, чтобы не Путин диктовал условия предстоящих переговоров, а Соединенные Штаты. Сейчас Трамп аккуратно показывает Путину, что "ты проигрываешь, ты теряешь. Поэтому лучше прекращать войну и договариваться со мной", – считает Фесенко.

Эксперт также подчеркнул, что ситуация в Сирии свидетельствует о несостоятельности России одновременно вести войны на нескольких фронтах. При усилении давления и увеличении военной поддержки Украины Россия может столкнуться с новыми проблемами, в частности в украинском направлении.

Напомним, после трехсторонней встречи между Макроном, Зеленским и Трампом американский президент призвал Украину и Россию немедленно прекратить боевые действия и перейти к переговорам. В то же время Владимир Зеленский отметил, что мир невозможно обеспечить только подписанием бумаг – нужны реальные гарантии.

Также портал "Комментарии" рассказывал , что вся интрига с предстоящими переговорами между Россией и Украиной, на которых будет настаивать президент США Дональд Трамп, сводится к одному простому вопросу: отступит ли Россия хоть на шаг от публично заявленной стартовой переговорной позиции.



