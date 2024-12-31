Трамп послал сигнал о том, что он готов играть не по правилам: детали

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Ткачик Олеся
Заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа о территориальных претензиях на Гренландию, Панамский канал и Канаду, хотя и носят провокационный характер, свидетельствуют о его стремлении усилить влияние США в стратегически важных регионах. Эти шаги служат для внутреннего укрепления имиджа Трампа как решительного лидера и для демонстрации силы на международной арене, об этом в эфире Freedom заявил аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов.
Дональд Трамп
По мнению эксперта, слова Трампа адресованы главным геополитическим соперникам США, склонным к нарушению международных правил — России и Китая.
По его словам, Гренландия может стать рычагом военного давления на Россию и Китай. США уже имели там военные базы по договоренности с Данией во время Холодной войны, и, возможно, Трамп стремится возобновить подобные инициативы. Также его привлекают природные ресурсы региона, отметил эксперт.
Относительно Панамского канала интерес Трампа направлен на усиление контроля над международной торговлей.
Канада, невзирая на свою географическую близость, остается наименее вероятной целью для воплощения амбиций Трампа. Как считает эксперт, сейчас реализовать подобные планы по Канаде практически невозможно из-за сложности и политической ситуации.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп хочет стать таким же авторитарным лидером, как Путин.
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