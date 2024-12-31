Трамп послал сигнал о том, что он готов играть не по правилам: детали

Заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа о территориальных претензиях на Гренландию, Панамский канал и Канаду, хотя и носят провокационный характер, свидетельствуют о его стремлении усилить влияние США в стратегически важных регионах. Эти шаги служат для внутреннего укрепления имиджа Трампа как решительного лидера и для демонстрации силы на международной арене, об этом в эфире Freedom заявил аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов.

Дональд Трамп

По мнению эксперта, слова Трампа адресованы главным геополитическим соперникам США, склонным к нарушению международных правил — России и Китая.

"Это широкая стратегия Трампа, если брать Гренландию, Канаду и Панаму, это увеличение влияния США в ключевых точках мира. Кроме того, это сигнал автократиям и диктаторам, что готов играть не по правилам. И, скорее всего, в этой игре победят США", – отметил Костогрызов.

По его словам, Гренландия может стать рычагом военного давления на Россию и Китай. США уже имели там военные базы по договоренности с Данией во время Холодной войны, и, возможно, Трамп стремится возобновить подобные инициативы. Также его привлекают природные ресурсы региона, отметил эксперт.

Относительно Панамского канала интерес Трампа направлен на усиление контроля над международной торговлей.

“Панама совершенно очевидно интересует Дональда Трампа. Он пытается обвинить Китай в том, что тот сейчас контролирует Панамский канал. Это не так, но определенная часть китайского влияния там, через китайские компании. Трамп хочет, чтобы торговля, проходящая через Панамский канал, была выгодна и для США. К примеру, чтобы американские корабли не платили огромные пошлины при проходе через канал. Это можно обеспечить в том случае, если бы США или вновь владели каналом или оказали определенное влияние на правительство Панамы. Думаю, именно этого хочет добиться Дональд Трамп“, – прокомментировал аналитик.

Канада, невзирая на свою географическую близость, остается наименее вероятной целью для воплощения амбиций Трампа. Как считает эксперт, сейчас реализовать подобные планы по Канаде практически невозможно из-за сложности и политической ситуации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп хочет стать таким же авторитарным лидером, как Путин.



