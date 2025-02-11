Трамп послал сигнал Зеленскому: к чему должен быть готов на этой неделе

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на этой неделе проведет разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и анонсировал скорый визит специального представителя по вопросам Украины и России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Радио Свобода".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Заявление главы Белого дома прозвучало на фоне подготовки к Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется 14 февраля. Белый дом направит в Мюнхен специального представителя по вопросам Украины и России Кита Келлога, который планирует личную встречу с Зеленским на полях конференции.

Во встречах также примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Гегсет.

"Мы донесем наши ожидания до союзников, – сказал Келлог.

"Когда мы вернемся из Мюнхена, мы хотим представить президенту варианты, чтобы, когда он (непосредственно) присоединится к мирному процессу, он знал, как это для него будет выглядеть", – добавил Келлог.

"Зная, как работает процесс, для Зеленского, вероятно, было бы лучше, если бы мы все встретились вместе и обсудили это как группа", – заявил Келлог.

Рубио пояснил, что главной темой обсуждения станет война России против Украины и поиск путей ее завершения.

Госсекретарь напомнил, что позиция президента США не изменилась. Он настаивает на скором завершении войны, тогда как Зеленский призывает к надежным гарантиям безопасности как части любого соглашения с Россией. Киев опасается, что любое соглашение, которое не будет включать жестких военных обязательств – таких как членство в НАТО или развертывание миротворческих сил – даст Кремлю время перегруппироваться и перевооружиться для новой атаки.

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