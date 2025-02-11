Трамп послал сигнал Зеленскому: к чему должен быть готов на этой неделе

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп сообщил, что на этой неделе проведет разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и анонсировал скорый визит специального представителя по вопросам Украины и России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Радио Свобода".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Заявление главы Белого дома прозвучало на фоне подготовки к Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется 14 февраля. Белый дом направит в Мюнхен специального представителя по вопросам Украины и России Кита Келлога, который планирует личную встречу с Зеленским на полях конференции.
Во встречах также примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Гегсет.
Рубио пояснил, что главной темой обсуждения станет война России против Украины и поиск путей ее завершения.
Госсекретарь напомнил, что позиция президента США не изменилась. Он настаивает на скором завершении войны, тогда как Зеленский призывает к надежным гарантиям безопасности как части любого соглашения с Россией. Киев опасается, что любое соглашение, которое не будет включать жестких военных обязательств – таких как членство в НАТО или развертывание миротворческих сил – даст Кремлю время перегруппироваться и перевооружиться для новой атаки.
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