Трамп после победы провел первый разговор с Путиным: в WP раскрыли подробности

Выбранный президент США Дональд Трамп впервые после победы на выборах провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание The Washington Post .

Дональд Трамп и Владимир Путин (фото из открытых источников)

По информации источника, Трамп во время разговора посоветовал Путину не обострять ситуацию в Украине, отметив значительное присутствие США в Европе. Также оба лидера обсудили перспективу достижения мира на европейском континенте.

"Они обсудили цель мира в Европе, и Трамп выразил желание продолжить переговоры для скорейшего разрешения войны в Украине", — сообщили некоторые источники.

Этот звонок, о котором ранее не было информации, произошел в условиях неопределенности по поводу грядущих изменений во внешней политике США и возможных перезагрузок в отношениях с союзниками и противниками после убедительной победы Трампа на выборах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле уже увидели "положительные сигналы" и заговорили о соглашении. Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве видят "положительные" сигналы в связи с избранием Дональда Трампа президентом США, особенно по ситуации с полномасштабным российским вторжением в Украину.

Отвечая на вопрос, какие сигналы из США могут свидетельствовать для России о перспективе улучшения двусторонних отношений, Песков сказал, что текущие сигналы являются "положительными".

В то же время представитель Кремля отметил, что Трамп, по сравнению с администрацией Джо Байдена, "менее предсказуем". Это касается также вопроса, будет ли он придерживаться заявлений, сделанных во время избирательной кампании.