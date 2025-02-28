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Трамп после встречи заявил, что Зеленский «проявил неуважение к США»

Трамп совершил новый пост после встречи с Зеленским

28 февраля 2025, 20:40
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Лиля Воробьева

Трамп заявил, что Зеленский "не готов к миру". Такое заявление он сделал после встречи с президентом Украины. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Трамп после встречи заявил, что Зеленский «проявил неуважение к США»

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

По его словам, во время "очень значимой встречи" участники переговоров "узнали много такого, чего никогда нельзя было бы понять без разговора под таким огнем и давлением".

"Удивительно, что выходит из-за эмоций, и я определил, что президент Зеленский не готов к миру, если в этом будет участвовать Америка, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужно преимущество, мне нужен МИР", — написал он.

Трамп заявил, что Зеленский якобы "проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки".

"Он [Зеленский] сможет вернуться, когда будет готов к миру", — добавил Трамп.

Напомним, что "Комментарии" писала о том, что Зеленский показал Трампу фото украинских военных , вернувшихся из российского плена. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля продемонстрировал ему фотографии украинских военнопленных, удерживаемых Россией.

Как сообщает Sky News, на одном из изображений видно имя Владимира Шевченко – украинского военного, проведшего в российской тюрьме более двух лет. Издание отмечает, что этот момент контрастирует со вчерашней встречей Трампа с британским премьером Киром Стармером, пытавшимся смягчить разговор. Зеленский решил отметить жестокую реальность войны, которая продолжается после вторжения России.

Также "Комментарии" писали о том, что   Трамп ответил, на чьей он стороне. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что не поддерживает ни одну из сторон в войне между Россией и Украиной, а стремится добиться мирного соглашения, которое обеспечит стабильность в мире.

Трамп также уточнил, что занимает нейтральную позицию в конфликте. "Я и за Украину, и за Россию", – отметил он, добавив, что главной целью для него является завершение войны. Кроме того, президент США еще раз выразил мнение о необходимости более активных действий со стороны европейских стран и НАТО в урегулировании ситуации.



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