Трамп после встречи заявил, что Зеленский «проявил неуважение к США»

Трамп заявил, что Зеленский "не готов к миру". Такое заявление он сделал после встречи с президентом Украины. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

По его словам, во время "очень значимой встречи" участники переговоров "узнали много такого, чего никогда нельзя было бы понять без разговора под таким огнем и давлением".

"Удивительно, что выходит из-за эмоций, и я определил, что президент Зеленский не готов к миру, если в этом будет участвовать Америка, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужно преимущество, мне нужен МИР", — написал он.

Трамп заявил, что Зеленский якобы "проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки".

"Он [Зеленский] сможет вернуться, когда будет готов к миру", — добавил Трамп.

Напомним, что "Комментарии" писала о том, что Зеленский показал Трампу фото украинских военных , вернувшихся из российского плена. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля продемонстрировал ему фотографии украинских военнопленных, удерживаемых Россией.

Как сообщает Sky News, на одном из изображений видно имя Владимира Шевченко – украинского военного, проведшего в российской тюрьме более двух лет. Издание отмечает, что этот момент контрастирует со вчерашней встречей Трампа с британским премьером Киром Стармером, пытавшимся смягчить разговор. Зеленский решил отметить жестокую реальность войны, которая продолжается после вторжения России.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп ответил, на чьей он стороне. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что не поддерживает ни одну из сторон в войне между Россией и Украиной, а стремится добиться мирного соглашения, которое обеспечит стабильность в мире.





Трамп также уточнил, что занимает нейтральную позицию в конфликте. "Я и за Украину, и за Россию", – отметил он, добавив, что главной целью для него является завершение войны. Кроме того, президент США еще раз выразил мнение о необходимости более активных действий со стороны европейских стран и НАТО в урегулировании ситуации.