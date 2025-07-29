Трамп поставил более жесткий ультиматум Путину: теперь есть два варианта развития событий

Настоящим катализатором заявления о 10-12 днях Трампа для Путина стало торговое соглашение США – ЕС. Находящийся в подводной части этого айсберга можно только догадываться, однако есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание и на которых остановился украинский политолог Вадим Денисенко.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что он лично не верит ни в какие резкие действия Трампа по эскалации ситуации с судоходством в Балтийском море. Достоверность того, что в августе начнут массово задерживать российские танкеры скудны. Также никто завтра не будет принимать закон Грэма.

По мнению Вадима Денисенко, все, что сейчас делает Трамп, нацелено не столько на Россию, сколько на Китай. Договоренности с ЕС решили ему руки: Европа будет двигаться в фарватере США и предстоящие переговоры с Китаем предполагают в большинстве случаев общую позицию ЕС и США. Рынок ЕС также важен для Китая, как и рынок США.

"Сейчас есть два варианта развития событий: Трамп попытается ускорить переговоры с Китаем и попытается выйти на какие-то договоренности в самое короткое время. Пока этот вариант не выглядит слишком реалистичным, хотя, ни Китай, ни США точно не хотят торговых эскалаций или, тем более, боевых действий. В этом случае действительно в кратчайшее время Китай начнет давить на Россию для прекращения боевых действий, а нас США будут принуждать к жестким компромиссам", – отметил аналитик.

Он продолжает второй вариант – в ближайшие пару недель Трамп подпишет определенное соглашение между США, Индией и странами Персидского залива по замещению российской нефти и тогда уже приступит к переговорам с Китаем.

"Ждать осталось недолго. Но точно никаких пошлин на 100 или 500% никто принимать не будет. Игра будет значительно сложнее, а я могу только повторить: нам нужно выравнивать отношения с Китаем как неизбежным вторым полюсом мира", – отмечает политолог.

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