Трамп поставил Европе ультиматум: подробности

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Черновалова Кристина
Дональд Трамп, вновь избранный президентом США, выдвинул жесткие условия для Европейского Союза. Он заявил, что страны ЕС должны значительно увеличить закупки американской нефти и газа. Если этого не произойдет, на европейские товары могут наложить новые пошлины, которые будут действовать бессрочно.
Дональд Трамп поставил ультиматум ЕС
Это заявление вызвало волну обсуждений, ведь во время предвыборной кампании Трамп активно поддерживал увеличение добычи нефти и газа в США. Он называл ископаемое топливо "жидким золотом" и заявлял, что эти ресурсы должны быть основой американской энергетики.
Читайте на портале "Комментарии" - Отношение президента США Дональда Трампа к помощи Украине, похоже, меняется. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что нынешняя политика Трампа выглядит иначе, чем несколько месяцев назад. Об этом дипломат рассказал в комментарии "Европейской правде".
Кроме того, комментарии писали, что новоизбранный президент США Дональд Трамп не планирует садиться за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом в эфире 24 канала заявил общественный деятель и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус. Он отметил, что Трамп испытывает отвращение к подобным встречам и не пойдет на такие компромиссы.
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