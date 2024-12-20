Трамп поставил Европе ультиматум: подробности

Дональд Трамп, вновь избранный президентом США, выдвинул жесткие условия для Европейского Союза. Он заявил, что страны ЕС должны значительно увеличить закупки американской нефти и газа. Если этого не произойдет, на европейские товары могут наложить новые пошлины, которые будут действовать бессрочно.

Дональд Трамп поставил ультиматум ЕС

Я сказал Евросоюзу, что они должны компенсировать свой огромный дефицит с Соединенными Штатами путем крупномасштабной закупки нашей нефти и газа. В противном случае это будут тарифы навсегда", – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Это заявление вызвало волну обсуждений, ведь во время предвыборной кампании Трамп активно поддерживал увеличение добычи нефти и газа в США. Он называл ископаемое топливо "жидким золотом" и заявлял, что эти ресурсы должны быть основой американской энергетики.

Читайте на портале "Комментарии" - Отношение президента США Дональда Трампа к помощи Украине, похоже, меняется. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что нынешняя политика Трампа выглядит иначе, чем несколько месяцев назад. Об этом дипломат рассказал в комментарии "Европейской правде".

Кроме того, комментарии писали, что новоизбранный президент США Дональд Трамп не планирует садиться за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом в эфире 24 канала заявил общественный деятель и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус. Он отметил, что Трамп испытывает отвращение к подобным встречам и не пойдет на такие компромиссы.