Усилия администрации Трампа сократить расходы государственного бюджета США ставят под угрозу научно-техническое лидерство страны на международной арене, пишет Bloomberg, анализируя последние действия Белого дома.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Несмотря на то, что частный сектор США традиционно обеспечивал финансирование научных учреждений, уменьшение государственных программ, инициированное Трампом, уже сказалось на научной среде.

"Гарвард приостановил наем новых преподавателей, Колумбийский университет пытается сократить федеральные средства на 400 миллионов долларов, а Калифорнийский технологический институт не заполняет постдокторские должности", – перечисляет Bloomberg некоторые из последствий.

Эксперты предупреждают, что сокращение государственных научных программ может привести к замедлению прогресса в науке. В худшем случае это может серьезно изменить научную систему США, которая способствовала становлению Америки мировым лидером в науке после Второй мировой войны.

"Эта экосистема приносит пользу всем и помогает США оставаться на передовой. Такие изменения ставят под угрозу способность страны удерживать лидерство в науке и технике из-за потери поколения молодых технических специалистов", – отмечает Фиона Гаррисон, руководитель отдела физики, математики и астрономии в Калифорнийском технологическом институте.

Джеффри Лазо, экономист, специализирующийся на рынке метеорологических прогнозов, добавляет, что правительство США, а не частный сектор, являлось основным источником финансирования прогнозирования погоды. Инвестиции правительства в Национальную службу погоды помогли развить коммерческий рынок прогнозирования погоды, который сейчас приносит более 85 миллиардов долларов, что более чем в 20 раз превышает расходы правительства на этот сектор.

Между тем, пока США сокращают финансирование научных программ, их главный геополитический соперник, Китай, активно приглашает американских ученых, потерявших работу из-за политики "эффективности" Трампа.

Портал "Комментарии" писал, что решение президента Дональда Трампа прекратить передачу разведданных серьезно усложнило возможность Украины контролировать ситуацию на фронте, лишив ее способности отслеживать большие перемещения российских войск и увеличив уязвимость к авиаударам.