Трамп поставил российские элиты «на вилку»: что они должны сделать, чтобы не разозлить США

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Ткачик Олеся
Администрация президента США Джо Байдена не ставила перед собой задачу отстранить от власти российского диктатора Владимира Путина. В то же время такая инициатива может появиться у команды Дональда Трампа, сообщил в комментарии для YouTube-канала РБК-Украина политолог Тарас Загородний.
Дональд Трамп
По его словам, администрация Байдена фактически приняла Путина таким, какой он есть, и не пыталась отстранить его от должности. Эксперт убежден, что таким образом США по сути подыграли россиянам. Администрация новоизбранного президента Дональда Трампа может выдвинуть такое требование российским элитам, убежден Загородний.
По его словам, команда Трампа может дать понять, что российские элиты должны решать вопрос Путина.
В этом контексте он напомнил о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, инициированной администрацией Трампа.
Кроме того, эксперт обратил внимание на одно из недавних заявлений Кита Келлога, назначенного Трампом спецпредставителем по Украине. В частности, Келлог отметил, что Россия должна восстанавливать Украину за свой счет, что фактически означает репарации – серьезный удар по престижу россиян.
Загородний также предполагает, что вопрос деоккупации украинских территорий может оставаться без прогресса, пока Путин остается у власти.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о мечте Путина, касающейся Трампа.
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