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Трамп поставил российские элиты «на вилку»: что они должны сделать, чтобы не разозлить США

Трамп в отличие от Байдена может приложить руку к отстранению от власти Путина

7 января 2025, 18:33
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Ткачик Олеся

Администрация президента США Джо Байдена не ставила перед собой задачу отстранить от власти российского диктатора Владимира Путина. В то же время такая инициатива может появиться у команды Дональда Трампа, сообщил в комментарии для YouTube-канала РБК-Украина политолог Тарас Загородний.

Трамп поставил российские элиты «на вилку»: что они должны сделать, чтобы не разозлить США

Дональд Трамп

По его словам, администрация Байдена фактически приняла Путина таким, какой он есть, и не пыталась отстранить его от должности. Эксперт убежден, что таким образом США по сути подыграли россиянам. Администрация новоизбранного президента Дональда Трампа может выдвинуть такое требование российским элитам, убежден Загородний.

По его словам, команда Трампа может дать понять, что российские элиты должны решать вопрос Путина.

"Мол, убирайте этого психа, как вы ее будете выбирать — мы не знаем, а вообще потом будет разговор. К этому времени мы даем Украине все, что нужно. Может быть такая ситуация. Все больше, Трамп такой, что может еще дать вообще приказ на ликвидацию Путина. Потому что Трамп при своей каденции нарушил такое негласное правило", — сказал Загородний.

В этом контексте он напомнил о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, инициированной администрацией Трампа.

Кроме того, эксперт обратил внимание на одно из недавних заявлений Кита Келлога, назначенного Трампом спецпредставителем по Украине. В частности, Келлог отметил, что Россия должна восстанавливать Украину за свой счет, что фактически означает репарации – серьезный удар по престижу россиян.

Загородний также предполагает, что вопрос деоккупации украинских территорий может оставаться без прогресса, пока Путин остается у власти.

"Перевожу с дипломатической что это значит. Элитам русским говорится: уважаемые, или вы убираете психа сейчас и платите столько то, или рано или поздно этот псих все равно сдохнет по естественным причинам или каким-то образом он исчезает, платить будете больше, все равно все вернете .То есть их ставят на вилку," — заявил Загородний.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о мечте Путина, касающейся Трампа.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/zagorodniy-ssha-mozhut-vimagati-vid-rosiyskih-1736259922.html
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