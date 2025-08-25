Трамп поставил точку в вопросе финансовой помощи Украине: даст ли средства

25 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приостановили финансовую поддержку Украины. Об этом он сказал во время выступления в Овальном кабинете.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Мы больше не даем Украине никаких денег", — отметил Трамп.

По его словам, вместо этого страны Европы предоставят Киеву весомые гарантии безопасности, а США будут участвовать в процессе как обеспечивающая поддержку сторона.

"Я не думаю, что у нас будет много проблем, если мы достигнем соглашения", — добавил американский президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как Трамп и Путин формируют новый мировой порядок . Заявления спецпредставителя Виткоффа не имеют никакого значения, поскольку лишены смысла. Часто и высказывания Дональда Трампа нелогичны, однако россияне активно используют их как дипломатический инструмент в переговорах с США. Об этом заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По словам эксперта, под прикрытием разговоров о перемирии или примирении Москва действительно пытается добиться более выгодных условий для дальнейшей агрессии и подрыва мирового порядка, в частности действующих границ.

Горбач отметил, что Кремль стремится зафиксировать в договоренностях с Западом два ключевых аспекта. Во-первых, создать прецедент силового изменения границ в Европе, а во-вторых, получить возможность сосредоточить ресурсы для нового удара. Этот удар может быть направлен как против Украины, так и против коллективного Запада, поскольку стратегическая цель России – его разрушение.

Аналитик подчеркнул, что переговоры между Трампом и Путиным на Аляске стали началом договоренностей по формированию нового мирового порядка. Именно этого Путин добивается еще с Мюнхенской конференции 2007 года – разрушить существующие правила и выстроить новые международные нормы. По словам Горбача, определять эти правила планируется в ходе переговоров Путина с Трампом и Си Цзиньпином в начале сентября.



