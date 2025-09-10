Трамп поставил ультиматум европейцам: без этого давление на Москву США не усилят

Рубрики
Президент США Дональд Трамп потребовал от Европейского Союза ввести пошлины в размере 100% на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий с целью усиления давления на Россию, что в итоге должно заставить ее прекратить войну в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили изданию Financial Times три официальных лица, знакомых с этим вопросом.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что глава Белого дома выдвинул это чрезвычайное требование после того, как подключился к встрече высокопоставленных чиновников США и ЕС в Вашингтоне с целью обсуждения способов повышения экономических расходов Москвы на войну против Украины.
Журналисты отмечают, что второй представитель США рассказал, что Вашингтон готов "отзеркалить" любые пошлины на Китай и Индию, которые введет Евросоюз, что может привести к дальнейшему увеличению американских сборов на импорт из обеих стран.
Указывается, что это предложение президента США появилось на фоне разочарования в Белом доме из-за сложностей в заключении мирного соглашения и в связи с все более агрессивными воздушными атаками России по Украине.
