Трамп поставил ультиматум европейцам: без этого давление на Москву США не усилят

Президент США Дональд Трамп потребовал от Европейского Союза ввести пошлины в размере 100% на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий с целью усиления давления на Россию, что в итоге должно заставить ее прекратить войну в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили изданию Financial Times три официальных лица, знакомых с этим вопросом.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что глава Белого дома выдвинул это чрезвычайное требование после того, как подключился к встрече высокопоставленных чиновников США и ЕС в Вашингтоне с целью обсуждения способов повышения экономических расходов Москвы на войну против Украины.

"Мы готовы действовать, готовы действовать прямо сейчас, но мы сделаем это только в том случае, если наши европейские партнеры поддержат нас", — заявил один из американских чиновников.

Журналисты отмечают, что второй представитель США рассказал, что Вашингтон готов "отзеркалить" любые пошлины на Китай и Индию, которые введет Евросоюз, что может привести к дальнейшему увеличению американских сборов на импорт из обеих стран.

Указывается, что это предложение президента США появилось на фоне разочарования в Белом доме из-за сложностей в заключении мирного соглашения и в связи с все более агрессивными воздушными атаками России по Украине.

"Президент пришел сегодня утром и выразил свое мнение, что очевидный подход в этой ситуации заключается в том, чтобы все ввели жесткие пошлины и сохраняли их до тех пор, пока китайцы не согласятся прекратить покупать нефть. На самом деле нет много других мест, куда можно экспортировать нефть", — поделился со СМИ один из американских чиновников.

