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Трамп поставил ультиматум Киеву: выбирать можно между двумя вариантами

The Times пишет о том, что Трамп не намерен пересматривать свою позицию, чтобы разрешить РФ сберечь захваченные украинские территории

сегодня, 07:22 comments1464
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Кравцев Сергей

В СМИ последнее время очень много информации о так называемом мирном плане Дональда Трампа по прекращению войны в Украине. Какое бы СМИ как его не интерпретировало, ключевое в нем остается несменным, а именно – сохранение за Россией контроля над оккупированными украинскими территориями. Это условие является "окончательным" и пересматривать его Трамп не намерен. По данным The Times, речь идет об ультиматуме для Киева: либо согласиться, либо потерять поддержку США.

Трамп поставил ультиматум Киеву: выбирать можно между двумя вариантами

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники СМИ отмечает, Трамп считает, что президент Украины "фактически не имеет выбора", кроме как согласиться на его предложение. Американский лидер угрожает выйти из мирного процесса уже на следующей неделе, если соглашение не будет подписано.

Американское предложение, которое Уиткофф разослал, как в Москву, так и в Киев, предусматривает официальное признание Вашингтоном контроля России над Крымом, а также фактическое признание российского контроля над частями южной и восточной Украины, захваченными после начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

В свою очередь у Киева и Брюсселя совсем другое виденье. Предложение Украины и Европы предусматривает, что вопрос контроля над территориями будет обсуждаться только после достижения прекращения огня.

"Взгляд Трампа таков: эта земля была захвачена, и она уже не вернется. Соглашение, которое сейчас предлагается, заключается в том, что оккупированные Россией территории останутся под ее контролем. Россия не отступит. Этот пункт является окончательным", – сообщил источник, приближенный к Уиткоффу.

По словам источника, США считают, что, если Зеленский отклонит это соглашение, война затянется еще месяцы или даже годы, при этом украинцы будут зависеть от финансирования и поставок оружия со стороны Европы. 

"Сокращение финансирования со стороны США будет иметь такой же эффект, как и уменьшение поставок вооружений (в этом году – ред.), ведь Украина использует эти средства для закупки оружия у других союзников", – отметил источник.

СМИ отмечает, по факту действующая администрация США рассматривает ситуацию как "прими или прими".

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Источник: https://www.thetimes.com/us/american-politics/article/trump-plan-to-let-russia-keep-ukraine-land-set-in-stone-2psll2lgw
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