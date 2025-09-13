Трамп поставил ультиматум НАТО: без этого новых санкций против РФ не будет

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести серьезные санкции против Российской Федерации, но только тогда, когда страны НАТО перестанут закупать российскую нефть. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у РФ. Как вы знаете, преданность НАТО победе была далеко не стопроцентной, а закупка российской нефти некоторыми странами стала шоком", — отметил глава Белого дома.

По его словам, это "значительно ослабляет" их "переговорную позицию и переговорную силу в отношении России".

Президент США также призвал страны НАТО ввести пошлины на китайские товары в размере 50-100%, чтобы уменьшить влияние КНР на экономику РФ. Снять их он предлагает после окончания этой смертоносной, но бессмысленной войны.

"Китай имеет сильный контроль и даже влияние на Россию. Эти мощные тарифы ослабят это влияние. Это не война Трампа (если бы я был президентом, это никогда бы не началось!). Это война Байдена и Зеленского. Я здесь только для того, чтобы помочь ее остановить и спасти тысячи российских и украинских жизней", — сказал он.

Глава Белого дома добавил, что в случае выполнения его предложений НАТО война быстро прекратится, а тысячи жизней будут спасены. В то же время, если союзники не прислушиваются, это означает лишь напрасную потерю его времени, энергии и средств США.

