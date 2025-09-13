Трамп поставил ультиматум НАТО: без этого новых санкций против РФ не будет

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести серьезные санкции против Российской Федерации, но только тогда, когда страны НАТО перестанут закупать российскую нефть. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
По его словам, это "значительно ослабляет" их "переговорную позицию и переговорную силу в отношении России".
Президент США также призвал страны НАТО ввести пошлины на китайские товары в размере 50-100%, чтобы уменьшить влияние КНР на экономику РФ. Снять их он предлагает после окончания этой смертоносной, но бессмысленной войны.
Глава Белого дома добавил, что в случае выполнения его предложений НАТО война быстро прекратится, а тысячи жизней будут спасены. В то же время, если союзники не прислушиваются, это означает лишь напрасную потерю его времени, энергии и средств США.
Читайте на портале "Комментарии" — готовится новая встреча Трампа и Путина: где и когда.
Также издание "Комментарии" сообщало – страны ЕС продлили санкции против РФ: Каллас анонсировала новые плохие новости для Путина.