Трамп потерпел разгромную капитуляции и изменил свое решение

Дональд Трамп неожиданно объявил о 90-дневной паузе во введении новых тарифов. Хотя администрация президента США настаивает, что это очередное доказательство стратегического превосходства Трампа, другие указывают на капитуляцию американского лидера.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

После решения Трампа ввести паузу по поводу новых пошлин, одним из первых о ситуации высказался известный журналист Fox Business Чарльз Гаспарино. Он прямо заявил, что Трамп подвергся "капитуляции" под давлением рыночной реальности, несмотря на официальные заявления о якобы спланированной паузе.

"Давайте будем честны. Это Белый дом капитулировал", — сказал Гаспарино.

По его словам, администрация Трампа пошла на этот шаг, учитывая стремительный рост доходности десятилетних государственных облигаций США до пяти процентов, что угрожало резким ухудшением ситуации на рынке кредитования. Гаспарино подчеркнул, что рынки уже подавали тревожные сигналы, и именно страх перед экономическим обвалом заставил Белый дом сменить риторику и временно отступить.

Официально министр финансов США Скотт Бессент утверждал, что это решение являлось частью долгосрочной стратегии, разработанной самим президентом. Однако Гаспарино скептически отнесся к такой версии, отметив, что реальность диктовала свои условия.

"Все говорят, что Дональд Трамп перехитрил мир. Поверьте мне. Я американец, я поддерживаю своего президента. Но действительно это не то, что произошло здесь, насколько я понимаю", — добавил Гаспарино.

Напомним, что в начале апреля Трамп анонсировал новые тарифы для более чем 100 стран и территорий и назвал этот день "днем освобождения" США. Однако после падения экономических индексов Трамп сделал заявление о паузе во введении новых пошлин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Белый дом высказался после решения Трампа об остановке пошлин.

Также "Комментарии" писали, что Apple потеряла лидерство, как самая дорогая компания из-за Трампа.