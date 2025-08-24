Трамп поздравил украинцев с Днем Независимости: о чем заявил

Президент США Дональд Трамп поздравил украинцев с 34-й годовщиной Независимости, отметив поддержку суверенитета Украины и необходимость мирного урегулирования войны. Письмо с приветствием американского лидера обнародовал президент Владимир Зеленский в социальной сети Х.

Президент США Дональд Трамп

В своем послании Трамп обратился к Зеленскому и всему украинскому народу со словами поддержки.

"От имени американского народа я выражаю самые теплые пожелания Вам и мужественному народу Украины по случаю празднования 34 лет независимости. Народ Украины имеет несокрушимый дух, а мужество вашей страны вдохновляет многих", – говорится в заявлении.

Президент США подчеркнул, что Соединенные Штаты уважают борьбу Украины за свободу и стремятся положить конец кровопролитию.

"Сейчас самое время покончить с нелепыми убийствами. США поддерживают согласованное путем переговоров урегулирование, которое приведет к крепкому, длительному миру и сохранит суверенитет и достоинство Украины. Пусть Бог благословит Украину", — пишет Трамп.

Поздравление Трампа с Днем Независимости Украины

Президент Украины поблагодарил Трампа за приветствие и отметил важность совместных усилий для достижения мира:

"Спасибо за ваши искренние поздравления с Днем Независимости Украины. Мы ценим добрые слова для украинского народа и благодарные США за то, что они стоят бок о бок с Украиной. Мы верим, что работая вместе, можем положить конец войне и достичь настоящего мира для Украины", — написал Зеленский.

