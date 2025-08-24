Трамп поздравил украинцев с Днем Независимости: о чем заявил

Рубрики
Президент США Дональд Трамп поздравил украинцев с 34-й годовщиной Независимости, отметив поддержку суверенитета Украины и необходимость мирного урегулирования войны. Письмо с приветствием американского лидера обнародовал президент Владимир Зеленский в социальной сети Х.
Президент США Дональд Трамп
В своем послании Трамп обратился к Зеленскому и всему украинскому народу со словами поддержки.
Президент США подчеркнул, что Соединенные Штаты уважают борьбу Украины за свободу и стремятся положить конец кровопролитию.
Поздравление Трампа с Днем Независимости Украины
Президент Украины поблагодарил Трампа за приветствие и отметил важность совместных усилий для достижения мира:
