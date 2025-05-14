Трамп пожал руку человеку, за голову которого в США давали 10 млн долларов

Полгода спустя после того, как Ахмад аль-Шараа возглавил свержение сирийского диктатора Башара Асада, он уже пожимал руку Дональду Трампу, который впоследствии назвал его "молодым и привлекательным парнем".

Трамп и аль-Шараа

Этот комплимент раздался во время разговора с американской прессой на борту самолета Air Force One во время масштабного торгового и дипломатического турне Трампа по Ближнему Востоку. Встреча с бывшим членом Аль-Каиды касалась обсуждения будущего Сирии и ее шансов на процветание.

Как сообщил представитель Белого дома, встреча продолжалась около получаса и стала значительным поворотом для аль-Шараа, когда-то проведшего несколько лет в тюрьме после того, как его захватили американские силы в Ираке.

Во время общения с журналистами Трамп сказал об аль-Шараа: "Молодой, привлекательный парень. Сильный. У него непростое прошлое, очень непростое. Борец".

Президент США отметил, что у аль-Шараа есть реальный шанс стабилизировать ситуацию в Сирии: "У него есть возможность хорошо справиться. Это разорванная страна".

В апреле аль-Шараа якобы заявил американскому активисту Джонатану Басси, поддерживающему Трампа, готового обсудить возможность строительства Trump Tower в Дамаске, налаживания отношений с Израилем и предоставления США доступа к сирийским нефтегазовым ресурсам по аналогии с украинским соглашением.

Однако Трамп опроверг обсуждение этих планов во время встречи, отметив: "Нужно немного подождать, пока ситуация в стране успокоится".

Ахмад аль-Шараа, ранее действовавший под именем Абу Мохаммед аль-Голани, был провозглашен президентом Сирии в январе — через месяц после молниеносного наступления повстанческих группировок под его руководством, которые захватили Дамаск и положили конец 54-летнему правлению семьи Асадов.

Трамп решил встретиться с аль-Шараа по рекомендации саудовского кронпринца Мохаммеда бин Салмана и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент США пообещал снять многолетние санкции с Сирии.

"В стране новое правительство, которое, надеюсь, сможет стабилизировать ситуацию и поддержать мир", — отметил Трамп в речи по вопросам внешней политики, объявив об отмене действовавших с 2011 года санкций.

Кстати, за голову аль-Шараа когда-то было назначено вознаграждение США в размере 10 миллионов долларов. А теперь Трамп жмет ему руку.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сегодня Трамп может созвониться с Путиным.



