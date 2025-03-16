Трамп позволил военачальникам США наносить удары «безнаказанно» без разрешения: о чем речь

Президент США Дональд Трамп объявил в субботу, что американские военные самолеты нанесли новый раунд авиаударов по многочисленным целям в Йемене, которые контролируют экстремисты Хуси.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Удары направлены на уничтожение "баз террористов, их лидеров и систем противоракетной обороны", — написал он в своей социальной сети "Truth Social", — и цель "защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить навигационную свободу".

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Politico .

В последние два года поддерживаемые Ираном боевики Хуси атаковали коммерческое и военное судоходство в Красном море, фактически перекрыв водный путь, который имеет важное значение для коммерческой торговли.

Эти атаки являются крупнейшей иностранной военной акцией, осуществленной администрацией на сегодняшний день, и происходят на фоне новых ударов в последние дни, нацеленные на руководство Исламского государства в Сирии.

Удары нанесены после того, как Белый дом ослабил ограничение эпохи Байдена для военных командиров по нанесению авиаударов по объектам боевиков. Командиры на Ближнем Востоке и в Африке теперь могут наносить удары там, где считают нужным, не спрашивая Белого дома об их одобрении.

Один чиновник, которому предоставили анонимность для обсуждения внутренних дискуссий, сказал, что увеличение количества ударов в Сомали в последние недели против боевиков "Аш-Шабаб" и ударов в Сирии против лидеров "Исламского государства" является результатом новой политики, добавив, что впоследствии в регионе будет больше ударов, поскольку военные видят новые возможности поразить лидеров боевиков.

Администрация Байдена также нанесла воздушные и ракетные удары хуситам после того, как группировка, контролирующая значительную часть Йемена, начала атаковать коммерческое судоходство в Красном море.

Тогда хусы утверждали, что целями были израильские корабли, хотя на самом деле они запускали ракеты и беспилотники иранского производства по любому кораблю, проходившему критически важный коммерческий водный путь.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп дал приказ вооруженным силам США нанести удары по йеменским хуситам. Также американский лидер обратился в Иран, подчеркнув, что поддержка хуситов должна быть прекращена немедленно. Об этом Трамп написал в соцсети TruthSocial в субботу, 15 марта.

"Сегодня я отдал приказ вооруженным силам США приступить к решительным и мощным военным действиям против террористов-хуситов в Йемене. Они ведут неустанную кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников", — заявил Трамп.