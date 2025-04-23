Трамп предлагает Украине признать капитуляцию: что на это указывает

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп проваливает мирный процесс по агрессии России против Украины, выставляя невозможные условия признания Крыма российским и готовится "умыть руки". По факту Трамп предлагает Украине признать капитуляцию, но это будет лучшая капитуляция из всех возможных, блестящая и яркая капитуляция, ведь она обеспечена лично Трампом, который пришел и вытащил Путина из багульника, посадил его за стол и признал победителем в войне, которая должна была продолжаться три года, а длилась три года. Золотая капитуляция гения переговоров. И Трамп рассчитывает на благодарность и готовность Украины идти ему на встречу, при том, что он сам лично разрушил как доверие, так и рычаги влияния, отказывая Украине в дальнейшей поддержке. Такое мнение у себя в Facebook высказал блоггер, финансовый эксперт Сергей Фурса.
Трамп и Путин. Фото из открытых источников
Он подчеркивает, таким образом второй термин Трампа хоть и выглядит более кринжево, чем первый, однако пока он такой же бездарный. При этом всему он разрушил доверие в экономике и США уверенно стремятся к рецессии. На пустом месте, ведь три месяца назад экономика была в отличном состоянии, а доверие к доллару США безгранично. США потеряли доверие, потеряли союзников и ничего не получили взаимно.
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