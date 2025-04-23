Трамп предлагает Украине признать капитуляцию: что на это указывает

Президент США Дональд Трамп проваливает мирный процесс по агрессии России против Украины, выставляя невозможные условия признания Крыма российским и готовится "умыть руки". По факту Трамп предлагает Украине признать капитуляцию, но это будет лучшая капитуляция из всех возможных, блестящая и яркая капитуляция, ведь она обеспечена лично Трампом, который пришел и вытащил Путина из багульника, посадил его за стол и признал победителем в войне, которая должна была продолжаться три года, а длилась три года. Золотая капитуляция гения переговоров. И Трамп рассчитывает на благодарность и готовность Украины идти ему на встречу, при том, что он сам лично разрушил как доверие, так и рычаги влияния, отказывая Украине в дальнейшей поддержке. Такое мнение у себя в Facebook высказал блоггер, финансовый эксперт Сергей Фурса.

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

"Трамп проваливает абсолютно все, за что он взялся. Совершенно. Он уже сдал назад и моргнул в противостоянии с Китаем. Он уже сдал назад и заявил, что не хочет увольнять председателя ФРС. Он уже провалил борьбу с растущим дефицитом бюджета США, а Маск при этом скулит и говорит, что скоро убежит спасать Теслу. Он уже провалил борьбу с нелегальной миграцией, хотя отправляет американских граждан в канцлагерь. Он уже признает, что не может ничего сделать с Ираном и готов вернуться к соглашению, которое сам когда-то разрушил. И понятно, что он никоим образом не сможет решить проблему торгового дефицита США, хотя это и не является проблемой, разве что в голове самого Трампа", – отметил эксперт.

Он подчеркивает, таким образом второй термин Трампа хоть и выглядит более кринжево, чем первый, однако пока он такой же бездарный. При этом всему он разрушил доверие в экономике и США уверенно стремятся к рецессии. На пустом месте, ведь три месяца назад экономика была в отличном состоянии, а доверие к доллару США безгранично. США потеряли доверие, потеряли союзников и ничего не получили взаимно.

Вот оно искусство вести переговоры. Самый высокий пилотаж. Так что было бы странно, если бы у него вышло в кейсе войны. Хотя ему очень хочется делать темные делишки с Путиным, зарабатывать миллиарды долларов в России и построить в центре Москвы Трамп Тауэр, самый большой и самый золотой из всех Трамп тауэров по миру", – подытожил Сергей Фурса.

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