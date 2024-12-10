Трамп предложил двум странам войти в состав США

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Slava Kot
Избранный президент США Дональд Трамп предположил, что такие страны как Канада и Мексика могут войти в состав Соединенных Штатов. Свое заявление Трамп объяснил тем, что США тратит на эти страны 100 миллиардов долларов и 300 миллиардов долларов соответственно, поэтому им следует рассмотреть возможность быть частью Америки.
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что США выделяет субсидии на сотни миллиардов долларов соседним странам, не контролирующим нелегальную миграцию в Соединенные Штаты. Трамп пригрозил введением дополнительных пошлин Канаде и Мексике, а также иронически заявил, что они могут стать новыми частями США.
По словам Трампа, он хочет сделать "равные, быстрые, но честные условия игры". Кроме того, избранный президент США пригрозил как президентке Мексики Клаудии Шейнбаум, так и премьер-министру Канады Джастину Трюдо, введением 25% пошлин, если обе страны продолжат нелегальную миграцию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп выразил желание в первый день в должности президента изменить Конституцию США. Трамп хочет сменить 14 поправку, которая дает американское гражданство по праву рождения.
Также "Комментарии" писали о том, кто станет "Человеком года". В список главных номинантов попали 10 кандидатов, в том числе Дональд Трамп, Илон Маск, Клаудия Шейнбаум, Камала Харрис, Юлия Навальная, Марк Цукерберг и другие.
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