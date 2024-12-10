Трамп предложил двум странам войти в состав США

Избранный президент США Дональд Трамп предположил, что такие страны как Канада и Мексика могут войти в состав Соединенных Штатов. Свое заявление Трамп объяснил тем, что США тратит на эти страны 100 миллиардов долларов и 300 миллиардов долларов соответственно, поэтому им следует рассмотреть возможность быть частью Америки.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что США выделяет субсидии на сотни миллиардов долларов соседним странам, не контролирующим нелегальную миграцию в Соединенные Штаты. Трамп пригрозил введением дополнительных пошлин Канаде и Мексике, а также иронически заявил, что они могут стать новыми частями США.

"Мы субсидируем Канаду на сумму более 100 миллиардов долларов в год. Мы субсидируем Мексику почти на 300 миллиардов долларов. Мы не должны. Не будем субсидировать. Почему мы субсидируем эти страны? Пусть они станут штатом США?", — сказал Трамп.

По словам Трампа, он хочет сделать "равные, быстрые, но честные условия игры". Кроме того, избранный президент США пригрозил как президентке Мексики Клаудии Шейнбаум, так и премьер-министру Канады Джастину Трюдо, введением 25% пошлин, если обе страны продолжат нелегальную миграцию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп выразил желание в первый день в должности президента изменить Конституцию США. Трамп хочет сменить 14 поправку, которая дает американское гражданство по праву рождения.

Также "Комментарии" писали о том, кто станет "Человеком года". В список главных номинантов попали 10 кандидатов, в том числе Дональд Трамп, Илон Маск, Клаудия Шейнбаум, Камала Харрис, Юлия Навальная, Марк Цукерберг и другие.