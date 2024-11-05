Трамп предполагает возможное поражение на президентских выборах в США

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп признал, что его шансы на победу не гарантируют успех на выборах. Хотя он заявляет о лидерстве в семи так называемых "шатких" штатах, политик отметил, что возможность поражения тоже существует. В интервью ABC News Трамп подчеркнул: "Всякое случается", – намекая на то, что даже уверенная кампания не всегда ведет к победе.

Трамп готовится к возможному поражению на выборах

По его словам, важно, чтобы результаты выборов были известны уже в ночь голосования, без лишних задержек и перерасчетов. Это, считает Трамп, позволит избежать недоразумений и придаст прозрачности процессу.

Сам политик отмечает, что "никто не проводил такие встречи, как я". Однако он понимает, что даже такая популярность не может быть гарантией победы.

"Я имею в виду, это случается, правда? Но я думаю, что у меня есть достаточно существенное преимущество, однако можно сказать, что да, вы можете проиграть. Могут случиться плохие вещи. Знаете, всякое происходит, но это будет интересно", – сказал он.

Читайте на портале "Комментарии" — Уже сегодня в США состоятся юбилейные, 60-е президентские выборы, и борьба между кандидатами на финишной прямой. Главные соперники – республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Камала Гаррис – пытаются заручиться максимальной поддержкой избирателей. По последним данным букмекеров, ситуация для Трампа выглядит не так стабильно, как несколько дней назад: его шансы на победу снизились, а поддержка Гаррис постепенно растет.

Напомним также, что вице-президент Камала Гаррис и бывший президент Дональд Трамп набрали три голоса каждый в крошечном городке Диксвиль-Нотч в Нью-Гэмпшире, который начал день выборов одним из первых мест в стране, где сообщили о своих президентских предпочтениях.