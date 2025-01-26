Трамп придумал, как закончить древнюю войну на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп высказал предложение "зачистить" территорию Сектора Газы, а ее жителям переехать в соседние арабские страны. Его слова приводит издание Guardian .

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

После телефонного разговора с королем Иордании Абдаллой II Трамп заявил, что хотел бы, чтобы жители Газы переселились в соседние государства. Он предположил, что это переселение может быть как временным, так и неизменным.

"Я хотел бы сотрудничать с некоторыми арабскими странами для строительства жилья в другом месте, где они могли бы жить в мире и гармонии. Мы говорим о полутора миллионах людей, а мы просто зачистим все это и скажем: "Знаете, все кончено"", – заявил Трамп.

Guardian напоминает, что Иордания уже приняла 2,4 миллиона палестинских беженцев, поселившихся там с 1948 года после создания государства Израиль.

"Я сказал ему (королю Иордании, – ред.): "Я хотел бы, чтобы вы взяли больше, потому что я смотрю на весь Сектор Газа сейчас, и это беспорядок, это настоящий беспорядок". Я бы хотел, чтобы он принял этих людей", – добавил президент США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения. Израиль и ХАМАС достигли договоренностей о прекращении огня. Соглашение между Израилем, Хамасом и другими сторонами вступит в силу в воскресенье, 19 января. Об этом сообщил премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани во время пресс-конференции в Дохе.

Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани сообщил подробности договоренностей. По его словам, первая фаза будет продолжаться 42 дня и будет предусматривать: прекращение огня; отвод израильских войск на восток, как можно дальше от населенных пунктов.

После этого израильские войска будут размещены вдоль границы с Газой, что позволит провести: обмен пленными; передачу останков погибших; возвращение перемещенных лиц в свои дома.

Кроме того, будет увеличен поток гуманитарной помощи во все районы Газы, в частности для восстановления больниц, медицинских центров и пекарен.

