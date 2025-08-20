logo

Трамп придумал новый способ не пускать мигрантов в США
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп придумал новый способ не пускать мигрантов в США

Стену на границе с Мексикой покрасят в черный цвет, чтобы предотвратить перемещение через нее мигрантов

20 августа 2025, 10:08
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент США Дональд Трамп приказал покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы она накалялась на солнце, не давая возможности нелегальным мигрантам перелезать через нее. Об этом сообщила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

Трамп придумал новый способ не пускать мигрантов в США

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

"Если вы посмотрите на стену позади меня, то увидите, что она высокая, ее очень сложно перелезть, почти невозможно. Она также врыта глубоко в землю, так что под ней сложно прорыть лаз. А теперь мы также собираемся окрасить ее в черный. Это будет сделано непосредственно по требованию президента, который понимает, что при высоких температурах здесь любая вещь черного цвета будет становиться горячее и благодаря этому будет сложнее перелезать через стену. Поэтому мы окрасим всю южную стену в черный цвет, чтобы гарантированно сдерживать людей от того, чтобы проникать в США нелегальными способами", — сказала Ноэм журналистам во время визита на американо-мексиканскую границу.

Трамп придумал новый способ не пускать мигрантов в США - фото 2

По ее словам, принятые недавно Конгрессом бюджетные законы предполагают значительное финансирование строительных работ на границе. Каждый день линия защитных сооружений растет почти на километр. Она также анонсировала установку водных пограничных заграждений, не уточнив, идет ли речь только о границе по рекам и пресным водоемам или о морских участках границы с Мексикой.

Глава Пограничного патруля США Майк Бэнкс на той же пресс-конференции уточнил, что покраска стены в черный цвет не только усложнит возможность перелезать ее, но и оградит металлическую конструкцию от коррозии. Кроме этого, на границе будет оборудовано освещение, система видеонаблюдения и установлены сейсмические датчики, добавил Бенкс.

Строительство стены на границе с Мексикой – одно из ключевых обещаний Трампа, которое он сделал еще во время президентской кампании на выборах 2016 года. В марте вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что ее строительство закончится к концу второго президентского срока Трампа в 2029 году.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в США депортировали первых украинских беженцев.



Источник: https://x.com/abc/status/1957917848736612463?s=46&t=DkEwUs0u8MbgG1od82N-KQ
