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Трамп пригласил неожиданного гостя на свою инаугурацию

Си Цзиньпин получил приглашение от Дональда Трампа на инаугурацию.

сегодня, 09:35
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Автор:
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Slava Kot

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил лидера Китая Си Цзиньпина на собственную инаугурацию. Такое приглашение считается исключением, ведь обычно на передаче власти в США присутствуют только иностранные послы и дипломаты, а не лидеры стран.

Трамп пригласил неожиданного гостя на свою инаугурацию

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Несмотря на то, что Трамп является одним из величайших критиков Китая, он неоднократно подчеркивал свои добрые отношения с Си Цзиньпином и хвалил его жестокость и разум. Как сообщает CBS со ссылкой на несколько источников, Дональд Трамп после победы на выборах в США в начале ноября пригласил китайского лидера Си Цзиньпина на инаугурацию. Пока неизвестно, приняли ли в Пекине приглашение Трампа.

Кроме Си Цзиньпина приглашения также получили и другие мировые лидеры, в том числе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, активно поддерживавший Трампа. По словам источника, знакомого с планами Орбана, он "все еще обдумывает", приехать ли в США.

Переходная команда Трампа официально не ответила, приглашала ли Си Цзиньпина на инаугурацию, но Кэролайн Ливитт, которая будет работать спикером Белого дома в новой администрации, дала краткий комментарий.

"Мировые лидеры выстраиваются в очередь, чтобы встретиться с президентом Трампом, потому что они знают, что он скоро вернется к власти и восстановит мир благодаря американской силе во всем мире", — сказала Ливитт.

Как отмечает CBS, участие иностранных лидеров не является традицией в инаугурациях президента США. Записи Государственного департамента, хранящиеся с 1874 года, не зафиксировали ни одного такого случая. 

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Си Цзиньпин сделал предупреждение Дональду Трампу.

Также "Комментарии" писали о рейтинге недоверия к мировым лидерам среди украинцев.



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Источник: https://www.cbsnews.com/news/trump-invites-china-xi-jinping-inauguration/
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