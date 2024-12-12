Трамп пригласил неожиданного гостя на свою инаугурацию

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил лидера Китая Си Цзиньпина на собственную инаугурацию. Такое приглашение считается исключением, ведь обычно на передаче власти в США присутствуют только иностранные послы и дипломаты, а не лидеры стран.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Несмотря на то, что Трамп является одним из величайших критиков Китая, он неоднократно подчеркивал свои добрые отношения с Си Цзиньпином и хвалил его жестокость и разум. Как сообщает CBS со ссылкой на несколько источников, Дональд Трамп после победы на выборах в США в начале ноября пригласил китайского лидера Си Цзиньпина на инаугурацию. Пока неизвестно, приняли ли в Пекине приглашение Трампа.

Кроме Си Цзиньпина приглашения также получили и другие мировые лидеры, в том числе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, активно поддерживавший Трампа. По словам источника, знакомого с планами Орбана, он "все еще обдумывает", приехать ли в США.

Переходная команда Трампа официально не ответила, приглашала ли Си Цзиньпина на инаугурацию, но Кэролайн Ливитт, которая будет работать спикером Белого дома в новой администрации, дала краткий комментарий.

"Мировые лидеры выстраиваются в очередь, чтобы встретиться с президентом Трампом, потому что они знают, что он скоро вернется к власти и восстановит мир благодаря американской силе во всем мире", — сказала Ливитт.

Как отмечает CBS, участие иностранных лидеров не является традицией в инаугурациях президента США. Записи Государственного департамента, хранящиеся с 1874 года, не зафиксировали ни одного такого случая.

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Си Цзиньпин сделал предупреждение Дональду Трампу.

Также "Комментарии" писали о рейтинге недоверия к мировым лидерам среди украинцев.