logo

BTC/USD

85883.00

ETH/USD

2349.14

LTC/USD

128.93

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп пригрозил европейцам заоблачными пошлинами: в ЕС ответили
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп пригрозил европейцам заоблачными пошлинами: в ЕС ответили

Тарифы на европейские товары могут достичь 25%

сегодня, 00:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 25% пошлины на импорт из ЕС.

Трамп пригрозил европейцам заоблачными пошлинами: в ЕС ответили

Трамп хочет ввести пошлины против Европы. Фото из открытых источников

Американский президент подверг критике Евросоюз. По его словам, ЕС был создан, чтобы "вредить Штатам".

"Мы приняли решение, которое объявим очень скоро. В общей сложности это будет 25%. Пошлины будут касаться как автомобилей, так и всего остального", – заявил Дональд Трамп.

Как пишет Financial Times, заявления американского президента повышают вероятность широкой трансатлантической торговой войны.

"Такие процессы могут помешать как американской, так и европейской экономике. Кроме того, вероятная торговая война может нанести больший вред дипломатическим связям между западными союзниками", — отмечает издание.

Европейская комиссия пригрозила возмездием, если Дональд Трамп введет пошлины. В Еврокомиссии заявили, что "ЕС решительно и немедленно отреагирует на неоправданные барьеры для свободной и справедливой торговли".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Зеленский посетит Вашингтон в пятницу для подписания важного соглашения между Украиной и США. Речь идет о договоренностях по использованию природных ресурсов, которые могут стать определяющими для восстановления украинской экономики. Мы хорошо продвигаемся с Россией и Украиной. Президент Зеленский намерен приехать в пятницу, это подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большим соглашением, – отметил Дональд Трамп.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин назвал "хорошей идеей", чтобы США и РФ сократили оборонные расходы на 50%. По словам диктатора, Россия и США могли бы договориться о сокращении вооружений на 50%. Он считает, что Китай тоже мог бы присоединиться к такому договору. Как известно, идею двукратного сокращения военных расходов США высказал Дональд Трамп. Он заявил, что хочет предложить Китаю и России вдвое сократить военные бюджеты.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/2f0288f6-3f6a-4334-b666-3f0122981842
Теги:

Новости

Все новости