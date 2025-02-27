Трамп пригрозил европейцам заоблачными пошлинами: в ЕС ответили

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 25% пошлины на импорт из ЕС.

Трамп хочет ввести пошлины против Европы. Фото из открытых источников

Американский президент подверг критике Евросоюз. По его словам, ЕС был создан, чтобы "вредить Штатам".

"Мы приняли решение, которое объявим очень скоро. В общей сложности это будет 25%. Пошлины будут касаться как автомобилей, так и всего остального", – заявил Дональд Трамп.

Как пишет Financial Times, заявления американского президента повышают вероятность широкой трансатлантической торговой войны.

"Такие процессы могут помешать как американской, так и европейской экономике. Кроме того, вероятная торговая война может нанести больший вред дипломатическим связям между западными союзниками", — отмечает издание.

Европейская комиссия пригрозила возмездием, если Дональд Трамп введет пошлины. В Еврокомиссии заявили, что "ЕС решительно и немедленно отреагирует на неоправданные барьеры для свободной и справедливой торговли".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Зеленский посетит Вашингтон в пятницу для подписания важного соглашения между Украиной и США. Речь идет о договоренностях по использованию природных ресурсов, которые могут стать определяющими для восстановления украинской экономики. Мы хорошо продвигаемся с Россией и Украиной. Президент Зеленский намерен приехать в пятницу, это подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большим соглашением, – отметил Дональд Трамп.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин назвал "хорошей идеей", чтобы США и РФ сократили оборонные расходы на 50%. По словам диктатора, Россия и США могли бы договориться о сокращении вооружений на 50%. Он считает, что Китай тоже мог бы присоединиться к такому договору. Как известно, идею двукратного сокращения военных расходов США высказал Дональд Трамп. Он заявил, что хочет предложить Китаю и России вдвое сократить военные бюджеты.