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Кречмаровская Наталия
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении применить к Европейскому Союзу новую пошлину. Также его администрация обсуждает 10% штрафную пошлину на китайский импорт из-за того, что фентанил направляется из Китая в США через Мексику и Канаду.
Фото из открытых источников
Издание Reuters сообщает, что о введении пошлин он заявлял во время избирательной гонки.
"Европейский Союз очень, очень плохой для нас", — сказал он, повторив комментарии, сделанные в понедельник. "Итак, они будут под пошлинами. Это единственный способ... достичь справедливости”.
В понедельник Трамп заявил, что он рассматривает возможность ввести пошлину для Канады и Мексики, если они не прекратят перевозку нелегальных мигрантов и фентанила, включая химические вещества-прекурсоры, из Китая через границы США.
Ранее Трамп угрожал 10% пошлиной на китайский импорт из-за торговли, но согласовал это с конечным сроком 1 февраля.
Представитель министерства Мао Нин в ответ заявил: “Мы всегда верим, что в торговой или тарифной войне нет победителей. Китай всегда будет твердо защищать свои национальные интересы”.
Советник Белого дома по торговле Питер Наварро заявил, что угроза Трампа по пошлинам Канаде и Мексике состоит в том, чтобы надавить на две страны, чтобы они остановили нелегальных мигрантов и запрещенные наркотики, которые попадают в США.
Напомним, что Дональд Трамп, как писал портал "Комментарии", столкнется с более сплоченной группой антагонистов США, которые сблизились после вторжения России в Украину в 2022 году, чем это было при первом его президентстве.
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