Трамп пригрозил Медведеву после скандальных слов экс-президента РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев должен следить за своими словами, ведь вступает на очень опасную территорию. Таким образом, Трамп отреагировал на скандальные заявления бывшего президента России.

Трамп отреагировал на скандальные заявления Медведева. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в соцсети Truth Social прокомментировал недавние критические заявления Дмитрия Медведева. По словам Трампа, российский политик высказывается так, будто он до сих пор президент РФ, однако президент США угрожает, что такие заявления могут иметь последствия.

"Давайте продолжать так и делать, и скажем Медведеву, бывшему президенту России, потерпевшему неудачу и считающему себя до сих пор президентом, следить за своими словами. Он вступает на очень опасную территорию!", — пишет Трамп.

Также в сообщении Трамп подверг критике Индию за сотрудничество с Россией. По его словам, таким образом, Индия может разрушить свою экономику, как и Россия, если продолжит войну против Украины.

Напомним, что в начале июля Трамп заявил об ультиматуме для российского диктатора Владимира Путина в 50 дней, чтобы прекратить войну в Украине. На дедлайн президента США ответил Медведев, который назвал ультиматум Трампа "декоративным" и заявил, что России "безразлично".

После того, как Трамп снизил дедлайн для России до 10 дней, Медведев снова ответил указав, что каждый новый ультиматум от США "это угроза и шаг к войне". Кроме того, российский политик в другом заявлении указал, что Трамп не может диктовать, когда России садиться за стол переговоров, и Кремль закончит войну только тогда, когда достигнет целей поставленных Путиным. Также Медведев призвал Трампа сосредоточиться на Америке и назвал президента США "дедом".

Ранее портал "Комментарии" сообщал реакцию Медведева на заявления Трампа поставлять оружие Украине.



