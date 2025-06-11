Трамп пригрозил применить закон 1807 года, который может повлечь за собой катастрофу в США

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявил, что "обязательно" рассмотрит возможность использовать закон 1807 года из-за массовых беспорядков в Лос-Анджелесе. Этот закон 200-летней давности использовался очень редко в истории США и дает дополнительные полномочия президенту в управлении армией.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
В США вспыхнули массовые протесты после арестов, проведенных Миграционной и таможенной правоохранительной службой в сообществах с высоким уровнем иммигрантов. Начавшиеся мирно демонстрации быстро переросли в стычки с полицией, поджоги авто и массовые аресты. В ответ Трамп объявил об отправке 2000 военных Национальной гвардии, а вскоре к ним присоединилось еще 2000, а также 700 морских пехотинцев.
Также Дональд Трамп заявил о возможности применения Закона о восстании 1807 года, позволяющего президенту вводить войска на территории США без согласия местных властей для подавления "беспорядков, насилия или бунта".
В обычных условиях это противоречит американскому принципу разделения властей, ведь оборонные силы не вправе выполнять функции полиции без специального разрешения. Однако Трамп заявил, что готов рассмотреть этот закон для остановки протестов в Лос-Анджелесе.
Несмотря на то, что формально применение закона разрешено, американские эксперты предупреждают, что использование армии против своих граждан может иметь тревожный сигнал. Закон написан в широких формулировках, которые дают президенту почти неограниченную власть по управлению армией.
Закон редко использовали президенты США:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что войска США вводят в еще один штат из-за массовых беспорядков.
Также "Комментарии" писали, что губернатор Калифорнии назвал Трампа виновным в масштабных беспорядках в Лос-Анджелесе.
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