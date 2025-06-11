Трамп пригрозил применить закон 1807 года, который может повлечь за собой катастрофу в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что "обязательно" рассмотрит возможность использовать закон 1807 года из-за массовых беспорядков в Лос-Анджелесе. Этот закон 200-летней давности использовался очень редко в истории США и дает дополнительные полномочия президенту в управлении армией.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В США вспыхнули массовые протесты после арестов, проведенных Миграционной и таможенной правоохранительной службой в сообществах с высоким уровнем иммигрантов. Начавшиеся мирно демонстрации быстро переросли в стычки с полицией, поджоги авто и массовые аресты. В ответ Трамп объявил об отправке 2000 военных Национальной гвардии, а вскоре к ним присоединилось еще 2000, а также 700 морских пехотинцев.

Также Дональд Трамп заявил о возможности применения Закона о восстании 1807 года, позволяющего президенту вводить войска на территории США без согласия местных властей для подавления "беспорядков, насилия или бунта".

В обычных условиях это противоречит американскому принципу разделения властей, ведь оборонные силы не вправе выполнять функции полиции без специального разрешения. Однако Трамп заявил, что готов рассмотреть этот закон для остановки протестов в Лос-Анджелесе.

"Если будет восстание, я бы точно его инициировал. Увидим", – сказал Трамп.

Несмотря на то, что формально применение закона разрешено, американские эксперты предупреждают, что использование армии против своих граждан может иметь тревожный сигнал. Закон написан в широких формулировках, которые дают президенту почти неограниченную власть по управлению армией.

Закон редко использовали президенты США:

— В 1992 году его применили во время беспорядков в Лос-Анджелесе после оправдания четырех белых полицейских, избивших афроамериканца Родни Кинга;

— В 1957 году президент Эйзенхауэр использовал его для сопровождения афроамериканских учеников в школу в Арканзасе, после того, как губернатор штата решил не выполнять федеральный приказ о десегрегации для школы;

— В 19 веке закон использовал президент Улисс Грант для борьбы с расовым террором со стороны Ку-клукс-клана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что войска США вводят в еще один штат из-за массовых беспорядков.

Также "Комментарии" писали, что губернатор Калифорнии назвал Трампа виновным в масштабных беспорядках в Лос-Анджелесе.