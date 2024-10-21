Трамп пригрозил Путину нанести удар по Москве

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что угрожал российскому диктатору Владимиру Путину ударом по Москве, если тот совершит военную агрессию против Украины. Однако лидер республиканцев не рассказал, при каких обстоятельствах и когда якобы говорил такие слова главе Кремля.



Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В интервью The Wall Street Journal Дональд Трамп рассказал о своих угрозах Владимиру Путину.

"Я сказал: "Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы"", — сказал Трамп.

Лидер республиканцев добавил, что "мы друзья" и он не хочет этого делать, однако у него "нет выбора", если Путин будет продолжать агрессию против Украины.

По словам Трампа, Путин ответил, что этого "не может быть". Однако Трамп якобы снова пригрозил российскому диктатору словами, что "тебе будет очень больно, и я собираюсь снять эти чертовы купола с твоей головы".

Дональд Трамп не стал уточнять, когда состоялся этот разговор с Путиным и добавил, что у него отличные отношения с главой Кремля, который знает, что лидер республиканцев "сумасшедший черт".

Трамп неоднократно сообщал, что готов окончить войну в Украине в случае победы на выборах президента. По словам Трампа, его план состоит в разговоре с Путиным и Зеленским.

Напомним, что Дональд Трамп был президентом с 2017 по 2021 год, когда война в Украине началась в 2014 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп в случае поражения на выборах США может все равно стать президентом.

Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского по поводу разговора с Трампом, где президент Украины рассказал о ядерном оружии.