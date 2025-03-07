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Трамп пригрозил России санкциями: что не так с этим заявлением

Трамп угрожает России новыми санкциями, но правда в том, что речь идет пока только о словах

7 марта 2025, 17:51
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Ткачик Олеся

Американский президент Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность введения масштабных банковских санкций, пошлин и других ограничений против России, якобы из-за продолжения ее ударов по Украине.

Трамп пригрозил России санкциями: что не так с этим заявлением

Дональд Трамп

Впрочем, как говорит военный эксперт Игаль Левин, Трамп уже делал такие угрозы ранее.

"Но разница между давлением на Украину и Россию очевидна. В отношении Украины уже применяются реальные меры – обрубка доступа к разведданным, остановка передачи уже заказанного оружия и т. д. В отношении России – пока только слова", — говорит Левин.

При этом он обратил внимание на ключевой момент – товарооборот между США и РФ минимальный, так что, если эти санкции вообще будут приняты, реальный эффект они окажут только в том случае, если затронут страны, которые продолжают вести дела с Москвой.

"Вообще, это классическая патерналистская стратегия: мол, вас бьют, а я — большой папочка — злюсь и обещаю наказать тех, кто вас бьет. Келлог вчера уже назвал Украину "строптивым ослом". То есть буквально: "Але, чего это вы этого осла бьете?" -  говорит Левин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп анонсировал новое решение по войне в Украине. Американский президент рассматривает более жесткие санкции против России. Трамп продолжает принуждать Украину и Россию к миру.

“Исходя из того факта, что Россия прямо сейчас “толчет” Украину на поле боя, я решительно рассматриваю широкомасштабные банковские санкции, санкции и тарифы на Россию до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное мирное урегулирование и прекращение огня. В Россию и Украину, садитесь за стол прямо сейчас, пока не поздно. Спасибо!!!”, — писал Трамп в своей социальной сети Truth Social.




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Источник: https://www.facebook.com/LevinYigal/posts/pfbid0NhjWHjyhsUd7csJhjh5rzymJfFSEmi2VpP4J2a2A8Mbgewx1FWYAJ1JwwzndeNYNl
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