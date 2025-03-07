Трамп пригрозил России санкциями: что не так с этим заявлением

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Ткачик Олеся
Американский президент Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность введения масштабных банковских санкций, пошлин и других ограничений против России, якобы из-за продолжения ее ударов по Украине.
Дональд Трамп
Впрочем, как говорит военный эксперт Игаль Левин, Трамп уже делал такие угрозы ранее.
При этом он обратил внимание на ключевой момент – товарооборот между США и РФ минимальный, так что, если эти санкции вообще будут приняты, реальный эффект они окажут только в том случае, если затронут страны, которые продолжают вести дела с Москвой.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп анонсировал новое решение по войне в Украине. Американский президент рассматривает более жесткие санкции против России. Трамп продолжает принуждать Украину и Россию к миру.
“Исходя из того факта, что Россия прямо сейчас “толчет” Украину на поле боя, я решительно рассматриваю широкомасштабные банковские санкции, санкции и тарифы на Россию до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное мирное урегулирование и прекращение огня. В Россию и Украину, садитесь за стол прямо сейчас, пока не поздно. Спасибо!!!”, — писал Трамп в своей социальной сети Truth Social.
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