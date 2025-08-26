Трамп пригрозил санкциями не только РФ, но и Украине и назвал Зеленского "не совсем безгрешным"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова озвучил угрозы введения масштабных экономических санкций против Российской Федерации в случае, если она не остановит военные действия против Украины. При этом он не назвал никаких новых четких терминов для реализации этого ультиматума. Выступление президента США прозвучало во время заседания кабинета министров в Белом доме.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Это будет не мировая война, но это будет экономическая война. Это будет плохо для России", – заявил Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что готов применить "очень жесткую тарифную систему", чтобы повлиять на развитие ситуации. Он также добавил, что ограничения могут быть направлены не только против России, но и против Украины, если не будет ощутимого прогресса в переговорах о мире.

"Если я могу добиться этого, введя санкции, либо просто являясь собой, либо применив очень жесткую тарифную систему, которая станет очень дорогой для России, Украины или любого другого, с кем мы имеем дело", – сказал американский лидер.

В то же время Трамп подчеркнул, что пока не планирует вводить новые санкции или тарифы, которые могли бы нанести прямой ущерб экономике России, поскольку, по его убеждению, возможность достичь мирного соглашения между Москвой и Киевом все еще сохраняется.

Президент США также выразил мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский "не совсем безгрешен". Кроме того, он отверг заявления со стороны России о нежелании заключать мирные договоренности.

"Неважно, что они говорят. Это все чушь. Все просто позируют", — отметил Трамп.

Отдельно американский президент добавил, что Украина, по его мнению, переоценила свои возможности в войне.

"Я уверен, что Украина думала, что победит. Вы победите кого-то, кто в 15 раз больше вас. Байден не должен был этого допустить", – заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп не хочет окончания войны в Украине в 2025 году. Глава общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк в эфире КИЕВ24 выразил убеждение, что война в Украине в 2025 году не завершится, а продолжится и в следующем году, в значительной степени из-за политики президента США Дональда Трампа.

По словам Романюка, Трамп фактически способствует затягиванию войны, позволяя ему перейти в 2026 год. Несмотря на громкие заявления в медиа о желании закончить войну, он избегает реальных действий, которые могли бы этому способствовать. В частности, отсутствие давления на Россию в виде санкций, отказ настаивать на прекращении боевых действий со стороны Путина и вообще разрешения ему манипулировать международным сообществом — все это создает условия для безнаказанного продолжения агрессии.

