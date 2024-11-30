Трамп пригрозил странам БРИКС, если они решат отказаться от доллара

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США требуют от стран БРИКС обязательства, что они "не будут создавать новую валюту и не будут поддерживать какую-либо другую для замены могучего доллара США". Иначе — 100% пошлины и прощание с "рынком сбыта в замечательной американской экономике". Об этом он сообщил в соцсетях.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Трамп подчеркнул, что то же ждет кого-либо, кто попытается отказаться от доллара.

*Страны БРИКС — это Россия, Бразилия, Индия и Китай.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

"Зеленский приобрел отель на курорте Куршевель во Франции": что известно

Враждебная пропаганда распространяет фейковое сообщение о том, что Президент Украины Владимир Зеленский якобы приобрел отель Palace Des Neiges на горнолыжном курорте Куршевель во Франции стоимостью 88 миллионов евро.

Однако, как выяснил Центр противодействия дезинформации СНБО, это очередной фейк в рамках российской дезинформационной кампании, направленной на дискредитацию Главы государства, отмечают в ЦПД. Детали – по ссылке.

Читайте также: В Китае обнаружена драгоценная находка: на что сразу выросла цена

Согласно данным китайского информационного агентства "Синьхуа", в провинции Хунань найдены золотые залежи стоимостью около 600 млрд юаней (78 млрд евро). Это может стать самым большим месторождением золота в мире. Об этом сообщает BILD.

Залежи обнаружены под уже известным рудником Ванга. С помощью бурения и 3D-моделирования исследователи Геологической службы Хунаня обнаружили ранее нераспознанные глубокие залежи. По предварительным данным, концентрация золота составляет 138 граммов на тонну руды, что считается высоким показателем. Если эти данные подтвердятся, новая находка обгонит текущего рекордсмена – шахту South Deep в Южной Африке, где сосредоточено около 930 тонн драгоценного металла. После открытия цена на золото резко выросла. Однако, ожидается, что Китай не будет экспортировать золото из месторождения Вангу, а использует его внутри страны. Причина в том, что страна потребляет примерно втрое больше золота, чем добывает, и зависит от импорта.