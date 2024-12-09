Трамп пригрозил выходом из НАТО: поставил Европе конкретное условие

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут покинуть НАТО. По словам Трампа, такой вариант он рассмотрит, если европейские страны не выполнят свои финансовые обязательства.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в интервью NBC заявил, что "безусловно" рассмотрит выход США из НАТО. Как объясняет Трамп, "они должны платить по счетам". Кроме того, 47 президент США привязал вопрос остаться в Альянсе с тем, как Европа будет относиться к США в торговых отношениях.

"Они наживаются на нас в торговле, обращаются с нами ужасно. Они не покупают наши машины, они не покупают наши продукты, они не покупают ничего. И мало того, мы их защищаем", — сказал Трамп.

По словам Трампа, именно его угрозы в адрес НАТО и давление на увеличение расходов на оборону в течение предыдущего срока создали условия, что европейские страны имеют хоть какую-то обороноспособность. В противном случае, как считает Трамп, у них "не было бы денег, чтобы воевать".

"Если бы я считал, что они обращаются с нами честно, ответ однозначен: я бы остался в НАТО", — добавил Трамп.

По оценкам НАТО, 24 из 32 стран Североатлантического союза будут расходовать по меньшей мере рекомендованные 2% ВВП на оборону в 2024 году. Тогда как в 2023 году этот показатель составлял 11 стран. Главной причиной увеличения расходов стала возможная угроза со стороны России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский ответил на призыв Трампа по немедленному прекращению огня и началу переговоров.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на заявление Трампа начать мирные переговоры для окончания войны и назвали условие.