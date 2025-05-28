Трамп приказал убираться из страны тяжелобольной малышке: шокирующие подробности

Смертельно больную четырехлетнюю девочку из Мексики, которая может погибнуть через несколько дней в случае прерывания лечения, администрация Дональда Трампа приказала депортировать из США, сообщают ее родные и врач.

Трамп выгоняет больную девочку из страны

Известно, что девочка по имени София, дочь Дейси Варгас, прибыла в США из Мексики в 2023 году по временному гуманитарному разрешению, чтобы получить срочную медицинскую помощь из-за редкого заболевания — синдрома короткой кишки, который не дает организму усваивать питательные вещества.

В родном городе Плайя-дель-Кармен она была круглосуточно подключена к пищевым трубкам, однако после переезда в США состояние ребенка существенно улучшилось. Несмотря на это, она до сих пор нуждается в ежедневном лечении.

Адвокат семьи сообщила, что теперь девочке грозит депортация, которая может стать для нее смертельной.

"Это классический пример медицинской необходимости, – отметила Ребекка Браун из некоммерческой юридической организации Public Counsel. – Если прекратить лечение, этот ребенок погибнет. Это будет жестокая жертва".

Об угрозе жизни Софии предупредил и доктор Джон Арсено из Детской больницы Лос-Анджелеса, где она регулярно проходит лечение. В письме, оказавшемся в распоряжении Los Angeles Times, он написал, что прерывание нутретивной терапии может привести к смерти "в течение нескольких дней".

Врач подчеркнул, что пациентам, получающим такое лечение — тотальное парентеральное питание (TPN) дома, запрещено выезжать за пределы страны. "Необходимая инфраструктура для лечения и экстренной помощи привязана к медицинской системе США и не может быть перенесена за границу", — пояснил Арсено.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в США заподозрили, что Трамп имеет расстройство ментального здоровья.



