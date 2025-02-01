Трамп принесет трудные времена: решение президента США приведет к кризису

После инаугурации президент США Дональд Трамп анонсировал радикальные решения, затрагивающие как соседнюю Канаду, так и мир в целом. Одним из таких решений было введение тарифов на импорт из Канады. Президент США установил крайний срок для введения 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики до 1 февраля.

Фото из открытых источников

Премьер Канады Джастин Трюдо отреагировал на изменения и обратился к гражданам страны, призвав канадцев готовиться к тяжелым временам из-за угроз Трампа.

Трамп пошел на этот шаг, как пишет издание “Новости. Live”, чтобы побудить правительства обеих стран остановить поток нелегальных иммигрантов и смертоносного опиоида фентанила в США.

Джастин Трюдо заявил перед консультативным советом по канадско-американским отношениям, что страна находится в критическом моменте:

"Я не буду украшать это — наша нация может столкнуться с тяжелыми временами в ближайшие дни и недели", — отметил Трюдо.

Премьер также пояснил, что 75% производства товаров и услуг в Канаде экспортируется в США, поэтому экономика страны сильно пострадает от обещанных Трампом тарифов.

Напомним, что Дональд Трамп всколыхнул мир неожиданным заявлением о намерении захватить Гренландию. Это решение, как писал портал “Комментарии, может обернуться катастрофой для планеты. О такой угрозе сообщили экологи.

Одна из причин, по которой Дональд Трамп хочет присоединить Гренландию к США, является то, что остров содержит около 31,4 млрд баррелей нефтяного эквивалента, в том числе 4,2 трлн кубометров природного газа. Правительство Гренландии установило мораторий на добычу нефти и газа из-за климатического кризиса, но Трамп наоборот пообещал отменить все ограничения на бурение.



