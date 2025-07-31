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Трамп принял неожиданное решение в отношении страны-союзника Киева в войне: детали

Соглашение предусматривает инвестиции США в 350 млрд долларов под контролем президента и закупку Южной Кореей энергоресурсов на 100 млрд долларов.

31 июля 2025, 09:35
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Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении нового торгового соглашения между США и Южной Кореей, предусматривающим установление тарифа в 15% на корейский импорт. Об этом он сообщил на своей платформе Truth Social.

Трамп принял неожиданное решение в отношении страны-союзника Киева в войне: детали

Дональд Трамп. Фото: СNN

По словам Трампа, это соглашение открывает путь для инвестиций США на сумму около 350 миллиардов долларов, контроль над которыми останется за американской стороной и президентом. Кроме того, Южная Корея обязуется закупить у США энергоресурсы на сумму 100 миллиардов долларов.

Президент подчеркнул, что для американских товаров тарифы упразднены, что сделает рынок США максимально открытым для южнокорейской продукции. По его словам, это касается широкого спектра товаров, включая автомобили, грузовики и сельскохозяйственную продукцию.

Это соглашение является частью более широкой торговой политики США: накануне Трамп также утвердил аналогичный тарифный компромисс с Европейским Союзом, где таможенные ставки на европейские товары установлены на уровне 15%.

Реакции европейских стран на это решение были смешанными, однако участники переговоров отмечают, что соглашение является лучшим компромиссом в нынешних условиях.

Таким образом, новая договоренность между США и Южной Кореей свидетельствует об активизации торговых отношений, включающей в себя значительные инвестиции и упрощение таможенных процедур, направленных на усиление экономического сотрудничества между двумя странами.

Как уже писал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп и его команда сейчас выбирают тактику давления и запугивания в отношении российского диктатора Владимира Путина и РФ в целом. При этом, как отметил эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью OBOZ.UA, пока рано говорить об откровенно проукраинской позиции американского лидера. Однако у Киева есть шанс использовать ситуацию в своих интересах.



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