Трамп принял новую подлость против канадцев: что придумал на этот раз

На протяжении более 100 лет жители городка Станстед в Квебеке могли беспрепятственно заходить в библиотеку и оперный театр Хаскелл, расположенные на границе с Дерби Лайном, Вермонт – без необходимости предъявлять паспорт.

Дональд Трамп

Однако представители местных властей и администрации библиотеки сообщили, что США в одностороннем порядке решили прекратить это столетнее неофициальное соглашение. Это решение, принятое на фоне роста напряженности между двумя странами, вызвало волну возмущения среди жителей обоих приграничных городов, где разграничение границы обозначено лишь вазонами с цветами.

В самой библиотеке, которая считается символом международной дружбы, канадка Полин Люсье и американка Крис Блэ обнимали друг друга, стоя по разные стороны границы, обозначенной линией на полу. Женщины познакомились в тот же день.

"Линия не разделяет нас и никогда этого не делала", – сказала Бле, держа в руках флаг США, тогда как Люсье сжимала канадский флаг.

"Наши дети годами пересекали эту границу без проблем... А теперь все изменится – и нет никакой причины для этого", – добавила она.

До сих пор посетители библиотеки могли свободно передвигаться между двумя странами внутри здания при условии возвращения на соответствующую сторону границы. В 2016 году президент США Барак Обама отметил библиотеку как важный символ сотрудничества.

Представитель Таможенной и пограничной службы США (CBP) подтвердил, что вскоре правила изменятся. В ближайшие дни только владельцы читательских билетов и работники библиотеки смогут заходить через главный вход, расположенный на американской стороне.

С 1 октября канадцам будет запрещено входить через США без прохождения пограничного контроля, за исключением должностных лиц, работников экстренных служб, почтальонов и людей с инвалидностью. В ведомстве пояснили, что эти меры предпринимаются по соображениям безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Канада нашла способ, как выбраться из ловушки Трампа и утереть ему нос.



