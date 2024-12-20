Трамп принял решение о военной помощи Украине: к чему он склоняется

Администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа планирует продлить военную поддержку Украины. В то же время Вашингтон намерен призвать страны-члены НАТО повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом сообщают журналисты Financial Times, отмечая, что команда Трампа уже довела это решение до сведения европейских чиновников. Ближайшие советники новоизбранного президента по вопросам внешней политики рассказали высокопоставленным чиновникам в Европе о намерениях продолжить поставки вооружений Украине.

По словам источников, несмотря на то, что Дональд Трамп не поддерживает идеи вступления Украины в НАТО и настаивает на немедленном прекращении боевых действий, он считает необходимым в дальнейшем снабжать Киев вооружениями. Это должно стать частью его стратегии "мир через силу".

Кроме того, Трамп выдвигает требование к странам Альянса увеличить оборонные расходы с нынешних 2% до 5% ВВП. Только 23 из 32 государств-членов НАТО тратят на оборону 5% от своего ВВП.

Интересно, что Россия, ведущая войну против Украины, по прогнозам, потратит на военные нужды около 6,3% своего ВВП.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шольц и Трамп пришли к единому решению по Украине . Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает представитель федерального германского правительства Штеффен Гебештрайт.

В сообщении говорится, что разговор Трампа и Шольца был посвящен "вызовам политики безопасности в Европе". Стороны "согласились, что война России против Украины длится слишком долго и что важно, как можно скорее встать на путь к честному, справедливому и устойчивому миру", добавил Гебештрайт.

В то же время Шольц подтвердил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии "столько, сколько потребуется". Новый американский лидер во время кампании обещал завершить войну в Украине "за 24 часа". Команда Дональда Трампа, как известно, сейчас работает над тем, чтобы выбрать оптимальный вариант для прекращения войны в Украине.

