Трамп принял решение по Украине и никакие переговоры этого не изменят: что делать

Американский президент Дональд Трамп уже сделал большинство из своего плана, считает военный Александр Карпьюк.

Дональд Трамп

"Он хакнул все исполнительные и законодательные институты. И поддержка его не так упала, как бы вам хотелось. У него пророссийская команда со сложившимся пророссийским нарративом. И окно возможностей у него очень большое. Как минимум до 2026 года, когда будут выборы в Сенат, где деструктивная политика может дать козырям в руки оппозиции. Если до этого периода еще будет оппозиция. В чем сомнения", — отметил военный.

При этом он убежден, что Трамп не заключит справедливый мир по Украине.

"Мы жертва, которую он возлагает на алтарь дружеских взаимоотношений с РФ. Он верит, что если он сейчас перевернет страницу в сторону Путина, то тот в будущем также поможет ему, потому что других союзников у него нет", — говорит военный.

При этом он добавил, что за спиной Трампа находятся ручные муртады на важных постах, и самые богатые люди Америки. Именно поэтому, добавляет Карпьюк , Украина для американского президента и его команды является обычной пешкой, которой можно пожертвовать.

"Сейчас решается судьба Украины. И единственное что у нас есть, чтобы этому противодействовать – это мы сами. Нас будут стараться расколоть, навязать российские тезисы, поверить, что мы слабы, падаем, и это единственный шанс принять условия РФ. Просто напоминаю, что в этот период мы должны быть единственными. После него – что угодно, политика, выборы, будем снова ху*сосить друг друга и власть, тем более что эта власть дала для этого миллион причин и этого заслуживает. Но в этот период мы должны быть едиными. Украинцами, воюющими 11 лет с РФ", — подчеркнул военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Джидде начались переговоры между Украиной и США.



