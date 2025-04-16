Украина остро нуждается в современных системах противовоздушной обороны, в частности в ЗРК Patriot, и боеприпасах к ним. Президент Владимир Зеленский предложил приобрести сотни таких ракет и другое оружие с помощью помощи Евросоюза и замороженных российских активов.

Дональд Трамп

Стоимость одной ракеты Patriot составляет 5,5 миллиона евро, сообщает Bild .

В целом, Киев готов инвестировать в оборону 50 миллиардов долларов. В частности президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова заплатить США за системы "Патриот".

Однако, по информации издания, в Соединенных Штатах к этому предложению отнеслись скептически. Президент Дональд Трамп дал понять, что больше заинтересован в переговорах с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, чем в доходах от продаж вооружения.

На вопрос журналиста, согласится ли он поставлять Киеву новые ракеты для ПВО, Трамп ответил:

"Знаете, он всегда хочет покупать ракеты. Но если ты начинаешь войну, ты должен быть уверен, что сможешь ее выиграть. Нельзя начинать войну с врагом, который в двадцать раз больше, и потом надеяться, что кто-нибудь даст тебе ракеты".

Подобная риторика вызывает возмущение в Украине, отмечает OSINT-аналитик Bild Юлиан Репке. По его словам, наблюдатели и правозащитники считают, что такая позиция Трампа лишь подогревает дальнейшее кровопролитие и подрывает единство западной поддержки.

На эту информацию уже отреагировал военный обозреватель Богдан Мирошников.

"Трамп даже не хочет продавать оружие Украине. Да, он отказался продавать ЗРК Patriot. В общем, ход мысли понятен. Они передадут (с паузами и блокировками) помощь, выделенную и законтрактованную при Байдене, и на том все. Дальше снабжение оружия будет исключительно обязаностью Европы и других союзников. И то, на Европу Трамп также оказывает давление за то, что они передают нам оружие. Агент кремля Краснов делает все возможное, чтобы Россия победила", – отметил в Телеграмме эксперт.

По его словам, Украина все равно найдет выход из сложной ситуации, а Трамп станет самым ненавистным президентом США в истории страны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ объединила все свои требования к США в один пакет.



