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Ткачик Олеся
Украина остро нуждается в современных системах противовоздушной обороны, в частности в ЗРК Patriot, и боеприпасах к ним. Президент Владимир Зеленский предложил приобрести сотни таких ракет и другое оружие с помощью помощи Евросоюза и замороженных российских активов.
Дональд Трамп
Стоимость одной ракеты Patriot составляет 5,5 миллиона евро, сообщает Bild .
В целом, Киев готов инвестировать в оборону 50 миллиардов долларов. В частности президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова заплатить США за системы "Патриот".
Однако, по информации издания, в Соединенных Штатах к этому предложению отнеслись скептически. Президент Дональд Трамп дал понять, что больше заинтересован в переговорах с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, чем в доходах от продаж вооружения.
На вопрос журналиста, согласится ли он поставлять Киеву новые ракеты для ПВО, Трамп ответил:
Подобная риторика вызывает возмущение в Украине, отмечает OSINT-аналитик Bild Юлиан Репке. По его словам, наблюдатели и правозащитники считают, что такая позиция Трампа лишь подогревает дальнейшее кровопролитие и подрывает единство западной поддержки.
На эту информацию уже отреагировал военный обозреватель Богдан Мирошников.
По его словам, Украина все равно найдет выход из сложной ситуации, а Трамп станет самым ненавистным президентом США в истории страны.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ объединила все свои требования к США в один пакет.
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