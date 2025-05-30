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Трамп принял странное решение по переговорам в Стамбуле и поставил ультиматум

Представители Белого дома отметили, что Трамп ожидает конкретных результатов.

сегодня, 14:55
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Клименко Елена

Соединенные Штаты не планируют участвовать во втором раунде переговоров между Украиной и Россией, который запланирован на следующую неделю в Стамбуле. Об этом сообщает издание The Atlantic, ссылаясь на источники в администрации.

Трамп принял странное решение по переговорам в Стамбуле и поставил ультиматум

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Журналисты отмечают, что, хотя Дональд Трамп в последние дни обсуждал с советниками возможность новых санкций против России, пока он воздерживается от активных шагов и наблюдает за тем, как будет развиваться ситуация на переговорах между Киевом и Москвой.

"Американская делегация на встрече в Турции присутствовать не будет", — говорится в материале.

В то же время советники Белого дома сообщили, что Трамп ожидает конкретных результатов. Он хочет видеть "продвижение", ведь, по словам одного из внешних советников, президент "раздражен, но настроен заключить соглашение". Сейчас он якобы ищет эффективный путь к потенциальному разрешению конфликта.

На днях российская сторона выступила с инициативой провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Украина, в свою очередь, подтвердила готовность присоединиться к переговорам, однако ожидает от Москвы предварительного документа — так называемого "меморандума" с видением условий перемирия.

Напомним, первая встреча делегаций Украины и РФ прошла 16 мая. Тогда обе стороны предварительно обсудили потенциальные шаги к завершению войны и согласились подготовить письменные предложения по условиям временного прекращения огня.

Однако Россия сейчас медлит с передачей своего варианта меморандума. Президент Владимир Зеленский заявил, что такие действия – это часть целенаправленной тактики Москвы: затягивать процесс и избегать реального прогресса. По его словам, РФ сознательно тормозит диалог, пытаясь продолжить войну.

Портал "Комментарии" уже писал, что российские власти оказали значительное удовлетворение заявлением специального представителя США Кита Келлога, в котором Вашингтон вроде бы признает обоснованность опасений Москвы относительно дальнейшего расширения НАТО. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



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