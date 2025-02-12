Трамп приостановил финансирование USAID для Украины: социологи узнали, что думают украинцы

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Кравцев Сергей
Решение президента Дональда Трампа приостановить финансирование Агентства США по международному развитию (USAID) двусмысленно воспринимается гражданами Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Отмечается, с одной стороны, 69% респондентов признают, что приостановление финансирования будет иметь некоторые или значительные негативные последствия для Украины. С другой стороны, 59% видят в этом элемент справедливости, поскольку некоторые проекты "проедали деньги или занимались ненужными делами".
Как поясняют социологи, треть респондентов разделяют условно крайние позиции: 22% говорят о значительном негативном влиянии, поскольку проекты делали существенный вклад в развитие Украины. В то же время 12% разделяют мнение, что особо последствий для Украины не будет, поскольку проекты преимущественно проедали деньги или занимались ненужным делами.
Больше всего респондентов – 47% — считают, что будет иметь место некоторое негативное влияние, но вместе с этим чувствуют определенное справедливое наказание для тех, кто проедал деньги или занимался ненужным делами. И еще есть 19% украинцев, которые не имеют своего мнения по этому вопросу.
По данным КМИС, осведомленность о в целом деятельности USAID не была на значительном уровне (в некоторых опросах КМИС в 2023-2024 годах на вопрос о знании "USAID" менее трети отвечали, что знают, о чем идет речь.
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос среди 1000 респондентов 4-9 февраля 2025 года. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов – это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий). Также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.
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