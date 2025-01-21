Трамп приостановил помощь США для иностранных государств на 90 дней

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Недилько Ксения
Президент США Дональд Трамп в понедельник приказал приостановить на 90 дней внешнюю помощь развитию до оценки эффективности и согласованности с его внешней политикой. Об этом пишет Reuters.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Не сразу было понятно, насколько широк порядок и какие программы, страны, неправительственные и международные организации будут касаться этого шага.
Также было неясно, какое финансирование может быть сокращено, поскольку Конгресс США устанавливает федеральный правительственный бюджет США.
Исполнительный указ повторяет возвращение к подходу Трампа во время его первого срока пребывания в должности между 2017 и 2021 годами.
Впервые он пришел к власти, предложив примерно на треть сократить бюджет США на дипломатию и помощь, что включало в себя резкое сокращение финансирования миротворческой деятельности ООН и международных организаций. Но Конгресс отклонил предложения Трампа.
Затем на ежегодной встрече мировых лидеров в ООН в 2018 году Трамп пожаловался, что США являются крупнейшим иностранным донором помощи, "но нам немногие что-то дают".
Напомним, вчера избранный президент США Дональд Трамп официально вступил в должность. Во время церемонии инавгурации 47-го президента США Дональда Трампа произошла неожиданная техническая проблема: исполнение государственного гимна США внезапно прервалось. Инцидент вызвал короткую неудобную паузу, в течение которой присутствовавшие в зале ожидали, пока проблема будет решена. Однако музыка так и не вернулась, и гимн был завершен без музыкального сопровождения.
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