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Трамп "присвоил" победу США в двух мировых войнах и назвал точные даты

Президент США считает, что его страна раньше никогда не отмечала победы

сегодня, 07:30
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Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп объявил, что США должны официально отмечать победы в Первой и Второй мировых войнах. В своем сообщении на платформе Truth Social он не только заявил о решающей роли Америки в этих конфликтах, но и предложил новые даты для празднования.

Трамп "присвоил" победу США в двух мировых войнах и назвал точные даты

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

"Хотя многие наши союзники чествуют 8 мая как День Победы, именно Соединенные Штаты сыграли ключевую роль в достижении триумфа во Второй мировой войне. Поэтому я объявляю 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем Победы в Первой мировой".

Политик также заявил, что Соединенные Штаты не чествовали свои победы должным образом за неимением настоящих лидеров. По его словам, пора восстановить традицию отмечать национальные триумфы.

"Мы выиграли обе войны. Никто не сравнился с нами по силе, мужеству и военному гению. Но мы ничего не празднуем – потому что потеряли лидеров, которые знают, как это делать. Это изменится", – подчеркнул Трамп.

Следует отметить, что в постсоветских странах, в том числе и в Украине, 9 мая долгое время считался символом победы над нацизмом, однако в последние годы эта дата приобретает совершенно иное содержание в условиях новой войны.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп озвучил новое мнение о своей недавней встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским во время прощальной церемонии на похоронах Папы Римского Франциска в Ватикане. Глава Белого дома отметил, что это было "моментом развлечения". Свое заявление Дональд Трамп сделал в интервью ABC News.



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Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/114435902192931017
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