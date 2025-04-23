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Трамп признал поражение перед Китаем и сдал назад

США собираются снизить пошлины для Китая в торговой войне.

сегодня, 08:47
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Автор:
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен снизить ранее введенные 145% пошлин для Китая. По словам Трампа, тарифы для КНР будут существенно ниже, но не опустятся до нуля.

Трамп признал поражение перед Китаем и сдал назад

Президент США Дональд Трамп

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что пошлины для Китая стали неприемлемо высокими и вскоре следует ожидать "деэскалации" в торговой войне между США и КНР. Теперь эти слова подтвердил Трамп, который ранее угрожал Китаю еще более высокими пошлинами, чем 145%, которые были введены в апреле.

"145% — это очень высоко, и это не будет столь высоким. Они не будут такими высокими. Они существенно снизятся. Но не будут нулевыми", — сказал Трамп.

Также Трамп настоял на том, что Китай должен заключить торговое соглашение с Вашингтоном, чтобы и дальше вести бизнес с Соединенными Штатами, однако условия договора не сообщил.

После этих слов фондовый индекс S&P 500 вырос на 2,5%. Также на 1-2,5% выросли азиатские фондовые биржи.

Правительство Китая еще не отреагировало на заявление Трампа, однако в китайской социальной сети Weibo высказывания президента США активно распространяются под хештегом, что "Трамп признал поражение".

Напомним, что Трамп в несколько этапов повысил тарифы для Китая до 145%. Пекин вместо возможного соглашения ответил контрмерами и ввел 125% пошлин на американские товары. После этого в Белом доме пригрозили, что могут увеличить тарифные пошлины до 245%, однако отказались от этой идеи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США вводят новые пошлины для 4 стран. Для одной тарифы вырастут до рекордных 3521%.

Также "Комментарии" писали, что Трамп объяснил, почему взял паузу во введении тарифов.



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Источник: https://www.theguardian.com/us-news/2025/apr/22/trump-china-tariffs
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