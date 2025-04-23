Трамп признал поражение перед Китаем и сдал назад

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен снизить ранее введенные 145% пошлин для Китая. По словам Трампа, тарифы для КНР будут существенно ниже, но не опустятся до нуля.

Президент США Дональд Трамп

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что пошлины для Китая стали неприемлемо высокими и вскоре следует ожидать "деэскалации" в торговой войне между США и КНР. Теперь эти слова подтвердил Трамп, который ранее угрожал Китаю еще более высокими пошлинами, чем 145%, которые были введены в апреле.

"145% — это очень высоко, и это не будет столь высоким. Они не будут такими высокими. Они существенно снизятся. Но не будут нулевыми", — сказал Трамп.

Также Трамп настоял на том, что Китай должен заключить торговое соглашение с Вашингтоном, чтобы и дальше вести бизнес с Соединенными Штатами, однако условия договора не сообщил.

После этих слов фондовый индекс S&P 500 вырос на 2,5%. Также на 1-2,5% выросли азиатские фондовые биржи.

Правительство Китая еще не отреагировало на заявление Трампа, однако в китайской социальной сети Weibo высказывания президента США активно распространяются под хештегом, что "Трамп признал поражение".

Напомним, что Трамп в несколько этапов повысил тарифы для Китая до 145%. Пекин вместо возможного соглашения ответил контрмерами и ввел 125% пошлин на американские товары. После этого в Белом доме пригрозили, что могут увеличить тарифные пошлины до 245%, однако отказались от этой идеи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США вводят новые пошлины для 4 стран. Для одной тарифы вырастут до рекордных 3521%.

Также "Комментарии" писали, что Трамп объяснил, почему взял паузу во введении тарифов.