Политолог Владимир Фесенко считает, что у Дональда Трампа есть четкое видение определенных вопросов, и в таких случаях он действует быстро и уверенно. Однако в ситуации с войной между Россией и Украиной его позиция эволюционировала — первоначальное понимание конфликта было поверхностным и слишком оптимистичным.

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"Трамп считал, что может быстро завершить войну — достаточно позвонить Путину и Зеленскому, и все решится. Но реальность оказалась гораздо сложнее", — отметил Фесенко.

В то же время эксперт отметил: хотя попытки посредничества со стороны Китая и других государств не принесли результата, именно Трамп инициировал переговорный процесс. Однако избранная стратегия – отдельные консультации с Россией и Украиной с последующим обобщением в Вашингтоне – себя не оправдала. Даже госсекретарь США Марк Рубио признал это, хоть и не прямо.

Согласно оценке Фесенко, в результате такой дипломатии специальный представитель Трампа Стив Виткофф оказался под значительным влиянием Путина, что исказило оценку ситуации. Долгое время Трамп искренне верил, что Путин стремится к миру, но в последние недели начал осознавать, что его просто обманывали.

Относительно Украины, отношения тоже испытывали свои трудности, но США увидели готовность Киева к обоснованным компромиссам. Фесенко подчеркнул: в вопросе прекращения огня позиции Вашингтона и Киева согласованы. Трамп даже намекнул на это, не называя конкретно стороны. Но очевидно, что проблемы возникают именно в отношениях с Москвой, и окончательное решение о дальнейших действиях еще не принято.

Портал "Комментарии" писал, что Соединенные Штаты предупреждают Россию о вероятном усилении санкционного давления в случае, если Кремль не пойдет на прекращение войны. Однако диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности к переговорам.