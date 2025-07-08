Трамп признался, что готовит для Путина «маленький сюрприз»

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил свое недовольство действиями президента России Владимира Путина. Американский лидер также намекнул на возможность новых санкций против РФ, назвав это "небольшим сюрпризом". Об этом он заявил во время общения со СМИ.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Глава США обратил внимание на то, что Путин, по его словам, "убивает многих людей — как своих военных, так и украинских". Он также заявил о потерях, которые, по его словам, составляют "семь тысяч в неделю".

На вопрос журналистов о возможных решениях относительно Путина, Трамп ответил уклончиво: "Я вам не скажу – это может быть маленьким сюрпризом!"

Кроме того, президент США отметил, что, по его мнению, Путин не отважился бы на полномасштабное вторжение в Украину, если бы не провал операции США в Афганистане. Трамп считает, что после неупорядоченного вывода американских военных президент России увидел в этом возможность для нападения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Трампа анонсировали жесточайшее наказание для РФ. Сенатор-республиканец США Линдси Грэм сообщил об активном продвижении в Сенате двухпартийного законопроекта, предусматривающего жесткие санкции против России, а также высокие пошлины для стран, ведущих торговлю с РФ или способствующих ее военной экономике. Инициатива предусматривает установление пошлин до 500% для государств, покупающих российские товары, фактически финансирующих агрессию Кремля. Об этом политик написал в соцсети X.

Грэм подчеркнул, что документ позволит применять санкции и тарифы против тех государств, которые поддерживают путинский режим и не оказывают никакой помощи Украине. Он также отметил, что законопроект уже имеет 85 соавторов, и это количество продолжает расти. Один из ключевых пунктов — предоставление президенту США возможности персонального исключения для влияния на процесс — и это, по словам сенатора, позволит Дональду Трампу активно действовать в вопросе прекращения войны.

