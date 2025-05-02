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Трамп признался, что попал в немилость к Мелании и назвал неожиданную причину

Трамп рассказал, когда попадает в немилость к Мелании, и что это случилось снова

сегодня, 11:02
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Ткачик Олеся

Президент США Дональд Трамп признался, что "попал в немилость" к супруге Мелании после того, как на выпускной церемонии в Университете Алабамы пошутил об участии трансгендерных женщин в женских видах спорта.

Трамп признался, что попал в немилость к Мелании и назвал неожиданную причину

Дональд и Мелания Трамп

Речь перед более чем 6 тысячами выпускников в городе Таскалуса Трамп начал с юмористической истории о том, как трансгендерная спортсменка с легкостью побила женский рекорд по тяжелой атлетике, державшийся 18 лет. Он сопровождал повествование жестами, имитируя неудачные попытки подъема веса женщинами и легкость, с которой это сделала трансгендерная участница.

"Моя жена всегда злится, когда я это показываю", — пошутил Трамп. По его словам, Мелания считает, что такое поведение "непрезидентское", но оправдывается он тем, что публике это нравится. После аплодисментов и смеха в зале Трамп добавил: "Итак, теперь я у нее в немилости, но ничего — со мной это уже бывало".

Под конец истории он решил переложить вину на организаторов мероприятия: "Поскольку я уже попал в передрягу дома, обвиню Университет Алабамы — мол, это вы заставили меня это сделать!"

Несмотря на эпатажные вставки, в своей речи Трамп также поделился наставлениями для молодежи, призвав их "работать больше, чем когда-либо", "искать границы и преодолевать их".

Однако его выступление имело и четко политическую окраску: он обвинил судей во "вмешательстве" в его инициативы, раскритиковал администрацию Джо Байдена и в очередной раз заявил, что страну "грабили", пока он не стал президентом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в президентской паре Дональда и Мелании Трамп, похоже, наступила вторая весна. Во время визита в Рим на похороны Папы Франциска, совпавшего с 55-летием Мелании, супруги неожиданно стали открыто проявлять нежность: объятия, поцелуи и улыбки — все на глазах камер.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-14670501/trump-impression-melania-alabama-commencement-speech.html
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